El especial saludo que Luciano Castro le hizo a Flor Vigna en su cumpleaños número 29

Los rumores de separación entre Luciano Castro y Flor Vigna resonaron fuerte durante las últimas semanas, a pesar de los esfuerzos de la cantante de dejar el tema zanjado. En esa línea, la mujer se valió de sus redes sociales para dejar en claro que, más allá de los conflictos normales en cualquier pareja, ambos se encuentran felices. Esta vez fue el turno del actor para aclarar todo, con una linda foto y dedicatoria de cumpleaños.

El tierno mensaje fue publicado este domingo por Luciano, a través de sus redes sociales, donde cuenta con casi dos millones de seguidores. En sus historias, el protagonista de múltiples telenovelas argentinas, compartió una foto de ambos, abrazados de una forma muy pero muy íntima.

Mientras Luciano apoya la cabeza sobre su pecho, con los ojos cerrados, una mano alrededor de su cintura y una expresión pacífica en el rostro, Flor le da un suave beso en la frente. El actor sumó al registro una tierna dedicatoria: “¡Feliz cumpleaños Chinita de mi corazón! Te amo”. Más allá del dulce mensaje por su cumpleaños número 29, Flor también disfrutó de un festejo a lo grande.

La celebración comenzó en la noche del sábado, cuando Vigna y sus amigos subieron a un party bus para terminar con una súper fiesta en el estudio donde preparan las coreografías de los shows. “Dios mío, necesito esto todos los fines”, escribió Flor en un posteo donde se la veía bailando al ritmo de Gasolina de Daddy Yankee.

“Me hicieron tan feliz”, agregó en otra grabación de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores. En el registro, se puede observar a todos los invitados de su fiesta bajando del vehículo. Por último, la bailarina deleitó a sus fans con la presencia de otra figura del momento, Julieta Poggio, y compartió una imagen en donde se veía a ambas bailando.

Las dulces interacciones entre Flor y Luciano son una prueba más de que la crisis de pareja, reconocida por la misma influencer en una nota, estaría quedando atrás. Al ser consultada sobre el tema, la cantante se había sincerado durante su visita al programa de Julieta Puente y Stéfano De Gregorio en República Z. “Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra”, aseguró la cantante en referencia a su alejamiento de la obra teatral El Divorcio que compartía junto a Luciano.

“A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas ‘entonces, seguimos, no seguimos… Siempre, cuando se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también”, aseguró Flor.

Además, reveló que uno de los principales motivos de la crisis fue que no estaban encontrando momentos para disfrutar en pareja, negando así los rumores acerca de una supuesta infidelidad. “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos. Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”, detalló.