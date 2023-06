Sabrina Rojas eligió entre Jimena Barón y Flor Vigna: "Yo soy muy fan de..."

En lo que fue una pregunta muy picante de Fernando Dente, Sabrina Rojas tuvo que elegir entre Jimena Barón, la ex pareja de su actual novio, y Flor Vigna, la actual novia de su ex pareja. Y se la jugó sin dudarlo.



Invitada a Noche al Dente, por la pantalla de América, Sabrina Rojas se enfrentó a la incisiva consulta del conductor. “Empiezo con una tranqui: ¿qué preferís, la música de Jimena Barón o Flor Vigna?”, preguntó.



“Ay, qué hijos de pu… Es como decir la ex de mi actual y la actual de mi ex”, reaccionó en primera instancia Sabrina Rojas ante la pregunta de Fernando Dente, aunque luego se la jugó sin vueltas.



“La quiero mucho a Florcita, pero soy muy fan de La Cobra, que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pero la quiero mucho a Flor”, contestó Sabrina Rojas, optando por la ex novia del Tucu López, su actual pareja.



“La Cobra es un himno”, agregó luego la actriz y vedette, que también se dio un tiempo para hablar de su actualidad con el conductor, con quien había enfrentado una pequeña crisis hasta hace unas semanas.



“A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos”, comentó Sabrina Rojas.

Fer Dente le hizo elegir a Sabrina Rojas entre Jimena Barón y Flor Vigna. Foto: captura de TV.



Asimismo, explicó los motivos por los cuales a veces prefiere hacer silencio ante los rumores y comentarios que van surgiendo sobre su relación, algo que le sucede a todos los famosos y personajes conocidos de la farándula.



“Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’. Entonces es mejor guardarse y ver qué pasa”, argumentó Sabrina Rojas en el programa de Fernando Dente.