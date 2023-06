Revelan nuevos detalles del robo en el camarín del programa estrella de canal América

El misterioso robo que tuvo lugar en un camarín de LAM, el programa estrella de canal América, generó todo tipo de especulaciones. Y ahora, Ángel de Brito, conductor del ciclo, dio nuevos detalles del misterioso evento.

Entre las víctimas del robo estuvo Mónica Farro, quien estuvo como panelista invitada en el envío de canal América, y terminó haciendo una denuncia policial por la sustracción que sufrió de objetos personales.

"El miércoles, nos escribe Marcela Feudale, que fueron a comprar cosas con su mamá, y se dio cuenta que no tenía efectivo en su tarjeta de débito. Le pareció raro porque ella tenía en su cuenta", comentó Ángel de Brito en El Observador (107.9) sobre una de las integrantes del panel de LAM que también fue daminficada.

Luego, el conductor agregó sobre lo sucedido con Feudale en el robo: "Si no me falla la memoria, quiso gastar 90.000 pesos y no estaban. Revisa un poco su cartera y le faltaban 10.000 que tenía en un monedero. Y no había ido a otro lugar que a LAM la noche anterior, y después salió con su mamá de su casa, así que era imposible que le hayan robado en otro lugar, así que nos avisó a la producción del programa que le faltaba dinero".

Mónica Farro, una de las víctimas del robo en el camarín de LAM. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre cómo Mónica Farro también quedó afectada por el robo, el líder del ciclo más exitoso de canal América contó: "Ese día había venido Mónica Farro de angelita, invitada. Le avisamos que a las chicas les faltó dinero, y sí. Le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras online por 150.000 lucas por Mercado Pago. La persona que lo hizo, las choreo o le sacan fotos y las vinculan a sus cuentas de Mercado Pago".

Tras destacar que las panelistas hicieron la denuncia y que desde canal América se encargaron de reponer el dinero sustraído, Ángel de Brito remarcó: "No es común que te roben en un camarín de un canal".

A su vez, el líder de LAM explicó que desde canal América les pidieron a los integrantes del programa que se callen, "que no hagamos un show de todo esto". Además, el periodista se quejó: "Yo lo hubiera contado el primer día la verdad, al estilo LAM. Y hoy estaba desayunando, tomando mate, pongo América y la veo a Pamela David diciendo que le robaron a Mónica Farro y empezaron a contar toda la información".

Morena Rial, una de las invitadas que estuvieron en LAM el día que se produjo el robo en el camarín. Foto: Captura TV.

Finalmente, sobre las personas que estuvieron presentes en la fecha del robo en LAM, Ángel de Brito precisó: "Ese día no hubo mucha gente. Ese día vinieron al programa Morena Rial y Luisa Albinoni. Luisa vino directamente al estudio ya producida, no se cambió. Y Morena Rial sí había estado en ese camarín particularmente. No la podemos acusar, y además las cámaras están los pasillos, no están dentro del camarín".