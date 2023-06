La foto que prueba que Marcos y Julieta de Gran Hermano están cada vez más cerca

Desde que se confirmó la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli, son cada vez más fuertes los rumores de un posible romance entre la joven y Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano.



Los ex participantes del reality estuvieron muy cerca en un momento dentro de la casa, pero nunca llegó a pasar nada. Quienes aseguran conocer bien al salteño dicen que el hecho de que Julieta estuviera en pareja impedía que avanzara.



Sin embargo, ahora el escenario cambió, dado que Julieta terminó su relación con Luca Bardelli, a quien muchos fanáticos de Gran Hermano habían acusado de haberle sido infiel a la joven modelo.

Marcos y Julieta, en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Sin bien en un primer momento ella eligió hacer oídos sordos a esos mensajes y pruebas de infidelidad, ahora decidió ponerle punto final a su noviazgo, por lo que los fanáticos de Gran Hermano volvieron a entusiasmarse con la posibilidad de verla junto a Marcos Ginocchio.



En ese contexto, y apenas se supo la noticia de la separación de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio publicó una sugerente foto en sus historias de Instagram, en donde se lo ve posando, con una camisa y una gorra, muy canchero.



Por otra parte, Juliana Díaz, ex compañera de Marcos y Julieta en la casa de Gran Hermano, tiró un dato que alimenta los rumores de que habría un acercamiento entre el ganador del reality y quien fuera también finalista.

La foto que subió Marcos de Gran Hermano en medio de rumores de acercamiento con Julieta. Foto: @marcosginocchio.



“Voy a dar una primicia. Me llegó un rumor de que puede ser que Juli y Marquitos estén ahí. Y de la persona que me llegó el rumor podés decir que puede ser”, sostuvo Juliana Díaz en su visita a Mañanísima.



“Yo estaba averiguando por el tema de la radio en donde estoy trabajando. Quería saber si era real que se había separado. Juli no lo había dicho aún en el streaming. Y una persona muy amiga de todos me dice: ‘Me parece que está ahí con Marquitos”, agregó la joven.