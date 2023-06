De qué lado se puso Viviana Canosa en la guerra entre Morena Rial y su padre

En la última semana, Morena Rial apareció impetuosamente en varios programas de televisión conduras críticas hacia su padre, Jorge Rial. Entre otras cosas, la joven apuntó contra el periodistas por cortarle la manutención económica y lo acusó de tener un "entorno mafioso". Y ahora, Viviana Canosa salió a hablar del tema, y dejó en claro su postura en esta guerra familiar.

Abordada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Viviana Canosa, que tuvo un histórico enfrentamiento con Jorge Rial, no dudó en empatizar con Morena en este cruento escenario de tensión.

Morena Rial en una de sus polémicas apariciones en televisión hablando en contra de su padre. Foto: Captura TV.

"Es durísimo el tema. Me parece muy triste. Yo laburé nada más que un año y pico en Intrusos, y recuerdo que esa fue la época que Jorge adoptó a Morena y también a Rocío", contó Viviana Canosa.

Más allá de su solidaridad con Morena Rial, la periodista dejó en claro su apreciación sobre Jorge Rial como padre. "El recuerdo que tengo es de un papá que amaba a sus hijas, pero las amaba totalmente. Sobre todo lo que pasó después, yo ya no estaba ahí. El otro día me escribí con Luis Ventura que estaba con Morena y me mandaron un beso los dos", detalló Viviana Canosa.

Finalmente, la conductora remarcó su apoyo hacia Morena Rial argumentando: "Sacándolo a Rial de esto, aunque es uno de los protagonistas, me da mucha pena la vida que Morena cuenta que tuvo. Ella dice que tuvo una vida de mie,,, Su mamá adoptiva tremenda, pero aparte que la entrega. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de Morena. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera de ella pero la verdad, lo que está contando es un montón, cómo la fajaban... me da pena".