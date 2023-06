Así es la lujosa casa de Morena Rial en un barrio cerrado de Córdoba que no quiere pagar más su papá

Uno de los motivos de enojo de Morena Rial con su padre, Jorge Rial, es que no quiere pagarle más la lujosa casa en la que la joven vivió mientras estuvo en Córdoba junto a su ex pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrisioni.



El tiempo que vivió en Córdoba no fue mucho más tranquilo que éste último en Buenos Aires, dado que también había protagonizado algunos escándalos con sus vecinos del exclusivo country.



El barrio privado en el que vivía Morena Rial era el country Causana, uno de los más exclusivos de Córdoba, ubicado a pocos kilómetros de Carlos Paz y con una increíble vista a las sierras cordobesas.

El country Causana, el barrio privado en el que vivía Morena Rial en Córdoba y que Jorge Rial no quiere pagar más.



El lugar se caracteriza por su exquisita arquitectura y sus impactantes paisajes naturales, sus amplias y espaciosas casas, cuyos diseños son elegantes y muy modernos, combinando con extensos jardines y espacios sectores verdes.



El country Causana ofrece, además, una gran variedad de servicios y comodidades para que a los residentes noes falte nada y tengan un nivel de vida de lo más alto y exclusivo que se pueda obtener en Córdoba. Hay seguridad las 24 horas del día.



El barrio privado en el que vivía Morena Rial mientras estaba en Córdoba cuenta con instalaciones recreativas, con canchas de distintos deportes, espacios para actividades al aire libre, piletas y clubes sociales.

Asimismo, las calles del country son arboladas y se destacan las vistas panorámicas de las sierras cordobesas, dándole un ambiente natural y sereno para que el disfrute de los residentes sea total.



Por último, el acceso controlado y la infraestructura planificada permiten que el country Causana sea un perfecto lugar para aquellas personas que buscan disfruta de la calidad de vida combinada con la cuidadosa privacidad.