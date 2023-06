Andrea Taboada atacó a Agustina Kämpfer por su descargo contra Morena Rial: “Se hace la justiciera y…”

El escándalo de Morena Rial sigue aportando secuelas, esquirlas que vuelan por múltiples direcciones y retroalimentan la polémica. Esa decisión de ventilar secretos de su familia se transformó en el mayor escándalo de los últimos tiempos.

Dentro de ese raid por los medios de comunicación, la influencer lanzó acusaciones tremendas, así como exteriorizó opiniones muy filosas de todas las parejas que supo componer su padre a lo largo de su historia personal, desde el divorcio de Silvia D’Auro.

Así, Morena señaló a Agustina Kämpfer como la “peor” de todas las novias de Jorge y la sindicó como la mujer con la que peor se llevó, hasta prácticamente asegurar que la “detesta”. Una definición muy fuerte que provocó la reacción de la periodista.

La comunicadora recogió el guante y armó un descargo en Instagram con una gama interminable de stories, en las que relató su “calvario”, porque llegó a exteriorizar que la pasó muy mal durante su tiempo al lado de Rial y sus hijas, con confesiones tremendas.

Kämpfer le respondió en su perfil digital a Morena: "Sin dudas, quien debería estar haciendo estas aclaraciones es su propio padre, que sabe tan bien como yo cómo han sido las cosas. Pero ya que él decide no hacerlo (él calla, a pesar de saber lo que yo callo), no tengo otra opción que tomar esta posta. Y no tengo dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario".

Kämpfer hizo un relato durísimo contra Jorge Rial y Morena.

Tras semejante declaración, LAM buscó a Agustina con la intención de profundizar más en los motivos que la impulsaron a expresarse de ese modo. El cronista Santiago Sposato intentó de mil maneras armar preguntas y siempre se chocó con la respuesta de: “No quiero hablar”.

Luego de exhibir al aire esa entrevista, Andrea Taboada se mostró muy indignada con la actitud de Kämpfer, principalmente esa decisión de evitar brindar su pensamiento delante de la cámara del ciclo que conduce Ángel de Brito.

La locutora construyó una crítica a Agustina: "Se hace la periodista batalladora por la Justicia, ¿no se anima a contestarle a Santiago? "Hace la fácil. Agarra Instagram y habla ahí". Mientras que su compañera Estefi Berardi añadió: "Es más cómodo. Yo la banco". Para ratificar su descontento, Taboada exclamó: "¡Que buena periodista".