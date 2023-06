Cinthia Fernández criticó a Wanda Nara por dejar a sus hijas estudiando en Turquía

Movilizada por un reto profesional, aunque probablemente también por una necesidad de alejarse de su cotidianidad amorosa, Wanda Nara pateó el tablero y abandonó Europa para trabajar en Argentina, con esa designación sorpresiva como conductora de MasterChef.

Dentro de las dificultades de logística, de ensamblado familiar con su ex Mauro Icardi, la mediática optó por traer al país a sus tres hijos varones, los que tuvo con Maxi López, pero procuró que las niñas continúen con su educación en Turquía, a cargo del futbolista.

El tiempo se acumuló y las semanas se transformaron en meses, por eso se activó una especie de debate sobre la decisión de Wanda de permanecer a miles de kilómetros de Francesca e Isabella. Y en ese sentido, apareció la opinión de Cinthia Fernández.

Wanda está lejos de sus hijas.

La morocha recibió una consulta de un seguidor, en esa mecánica típica de las redes sociales en que los famosos interactúan con sus followers, que apuntó directamente a su visión sobre Nara. "¿Qué opinás de que Wanda no vea a sus nenas?", le consultaron.

Cinthia recogió el guante y con su habitual capacidad de oratoria, de no esquivar ningún tema y sobre todo en el rol de madre soltera y todo lo que conlleva, escribió una reflexión del caso de la conductora de MasterChef. Una opinión muy personal.

En primera instancia, Fernández consideró sobre Nara: "No soy quien para juzgarla, no la conozco como madre”. Sin embargo, luego añadió una explicación más profunda y sostuvo: “Hablo de si a mí me pasara, yo no podría estar alejada tanto tiempo porque las extrañaría y soy culposa”.

Cinthia habló de Wanda Nara.

Sin nombrarla, la panelista de Nosotros a la mañana le lanzó una indirecta al postear: “Mucho menos estaría alejada, si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada. Y menos a niñas pequeñas como mis hijas".