Mica Riera contó detalles de las escenas que se dieron de baja en la serie sobre Fito Páez

Desde fines de abril que en materia de consumos culturales no se habla de otra cosa que no sea El amor después del amor, la biopic de Netflix que recrea la vida de Fito Páez interpretada por Iván Hochman y Mica Riera, quien le da vida a Fabiana Cantilo, novia, amiga y sostén del rosarino en los primeros años de su carrera.

La serie es un éxito total y volvió la mirada sobre la vida trágica de Fito Páez, llena de escenas dramáticas que se desnudan en toda su crudeza en esta producción. Sin embargo, Mica Riera advirtió que no todo lo que grabaron en el rodaje quedó dentro de la edición final.

Iván Hochman y Mica Riera protagonizan El amor después del amor. Instagram Mica Riera.

De visita en La tarde del Nueve, la actriz que interpreta a Fabiana Cantilo se manifestó feliz de haber sido parte de este suceso de streaming tan relacionado con el gen del rock nacional y señaló que durante todo el proceso de filmación estuvo “contenta y feliz”.

Según dijo Riera, no hubo momentos difíciles a la hora de actuar, dado el calibre de las escenas. “Todo era un desafío que lo tomaba con una sonrisa”, dijo, y en ese momento, sorprendió al marcar que sólo sufrió al enterarse de que ciertas partes no serían incluidas.

La serie recrea buena parte de la relación de Fito Páez y Fabiana Cantilo. Instagram Mica Riera.

“Lo único que me pasó fue que dieron de baja escenas que era como que yo decía ‘¡No, no hagan eso!’”, reconoció Mica en el programa de El Nueve. Y a continuación explicó: “Había una escena en un momento, cuando Fito se pone mal, no quiero spoilear, que Fabi lo viste, lo levanta, lo sube a un auto y ella manejaba”.

“Le iba diciendo como ‘¡Dale, loco, despertate!’ Y se iba peleando con otros conductores alrededor. Yo pensaba ‘¡Esta escena es espectacular!’ Pero la sacaron”, se lamentó la actriz.

La opinión de Fabiana Cantilo sobre la serie

Cabe recodar lo que opinó Fabiana Cantilo cuando le consultaron sobr El amor después del amor. “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son”, indicó, en principio. También dio a entender que en la serie aparece como supeditada a las figuras de Fito y de Charly cuando en verdad ella también tenía una vida y una carrera como solista.

Luego de estas declaraciones y al ver que habían sido interpretadas como negativas, Fabi dio más contexto y dejó en claro que estaba contenta con la serie de su gran amigo Fito Páez. “Se entendió todo mal”, precisó Fabiana.