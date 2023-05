María Fernanda Callejón, contundente contra su ex marido: “Sufrí violencia"

Ese amor se disipó, se esfumó tras varios años de una historia cálida, así como de una batalla en conjunto para alcanzar la maternidad. María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminaron su matrimonio a mediados del año pasado y ahora surgió una revelación muy sensible.

La actriz abrió su corazón para narrar, y poner en palabras, los padecimientos que sufrió en algunos tramos del vínculo sentimental. En una entrevista con Infobae, la cordobesa sorprendió con el tenor de las declaraciones, que refieren a una violencia psicológica.

María Fernanda remarcó que el detonante, el punto clave para ejecutar la separación se enroló en un entendimiento de una situación muy negativa para su persona. “Fue cuando pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No... ¡Un adorno!”, sostuvo.

Así, Callejón ahondó en todo ese pesar y contó. “Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada. O tal vez, sólo alguien que cuidaba de una hija. Me sentí muy subestimada”.

Envuelta en una necesidad de exteriorizar lo que sucedió, probablemente motorizada en un análisis de algunos comportamientos de Diotto, María Fernanda narró: “La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada...’, yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”.

Callejón se separó de su ex a mediados del 2022.

Fernanda Callejón aseguró que sufrió violencia psicológica de su ex

Hasta que llegó al punto más álgido, cuando ofreció su testimonio de reacciones horrendas de su ex. La actriz juntó valor y aseguró: "Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona”.

En pos de clarificar lo que considera que sufrió, Callejón razonó: “Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa".