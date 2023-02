El mal momento que vive María Fernanda Callejón con su exmarido, Ricky Diotto

A pesar de que María Fernanda Callejón vive un buen momento laboral, con funciones a sala llena en Villa Carlos Paz con la obra Los vecinos de arriba, todavía hay un asunto de su vida personal que no puede cerrar: su divorcio con Ricky Diotto, el padre de su hija de siete años.

Luego de más de una década juntos y ocho de casados, a mediados de 2022 Callejón y Diotto le pusieron punto final a su historia a través de un divorcio exprés, con la idea de resolver la ruptura lo más rápido posible. Pero las cosas no salieron como esperaban, los meses avanzan y la sentencia no aparece.

"Me separé en junio del año pasado pero lo mantuve en silencio y a los medios se lo comunicamos en julio o agosto. Igual, ya venía en crisis hacía rato. Soy espontánea y si bien no voy a contar mi vida a la televisión, si me lo preguntás tampoco lo voy a esconder. No sé mentir”, contó María Fernanda a la revista Pronto.

Si bien se habló de infidelidades y engaños, la artista mencionó los años de pareja, los “siete tratamientos de fertilización asistida para ser padres, una pandemia en el medio y la vida misma" como motivos de peso para ponerle punto final de la relación.

Un presente complejo

¿Su drama al día de hoy? “Estoy separada de hecho, esperando el divorcio”, aseguró la morocha desde los paisajes serranos de Córdoba, que disfruta junto a su hija. Para María Fernanda el porqué de esta demora judicial es un total misterio.

“El divorcio está en trámite, pero me parece extremadamente extraño el tiempo, porque el divorcio exprés sale rápido en teoría”, aclaró, y agregó que en septiembre, cuando judicializaron el tema, “la jueza decidió esperar”.

Otros tiempos: Callejón y Diotto en el día de su casamiento por civil.

"No tengo ni idea de qué pasó. Le pregunté lo mismo a los abogados, pero yo ya tenía la cabeza puesta acá en la temporada”, señaló, sobre la obra que montó Fabián Vena con Esteban Prol, Adriana Salonia y Gastón Ricaud como elenco.

“Primero iba a venir con otra compañía y cuando Fabián me convocó para dirigirme en Los vecinos de arriba, cambié de rumbo. En el medio, hice el reality de Telefe, que conduce Marley y que va a salir ahora. Se llama The Challenge Argentina y fue genial hacerlo", cerró la ex Peor es nada.

El fin del amor

En diciembre, la Callejón estuvo de invitada e Socios del Espectáculo y se refirió con cautela a cómo terminó todo con su ex pareja: "No quiero decir que está todo mal porque es el padre de mi hija. Un divorcio no es ideal para alguien que apostó al amor y más para nosotros, que nuestra historia incluyó la gran lucha hacia la maternidad”.