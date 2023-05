Gisela Campos: "Mi mayor logro es conservar mi forma de ser genuina"

Por allá en el año 2005, el nombre de Gisela Campos comenzaba a sonar en los medios por ser una de las candidatas al cetro vendimial. Ella, con 22 años, representaba al departamento de Maipú y fue elegida como virreina de la fiesta más importante de Mendoza.

Tiempo después, Gisela logró hacerse un lugar en el periodismo y poco a poco fue creciendo. Su simpatía y frescura la llevó a conducir varios ciclos en televisión y en radio.

Actualmente, Gisela Campos es una de las comunicadoras sociales más conocidas de la pantalla y radio mendocina.

La periodista lleva más de 17 años en los medios de comunicación. Créditos: Instagram GiseCam.

MDZ Show dialogó con la conductora de Canal 7 acerca de su paso por la Fiesta Nacional de la Vendimia, su presente en los medios y su vida personal.

- ¿Cómo es pasar de estar en las gradas junto a las reinas a la conducción de la fiesta más importante de Mendoza?

- Es una emoción enorme. La primera vez que me tocó, estar del otro lado, desde el de mí profesión, y habiendo experimentado estar detrás de ese escenario como candidata y después como virreina nacional, fue una emoción enorme. No lo podía creer. Vivir Vendimia siempre fue un sueño en mí vida. Cuando pude hacer realidad ese sueño, a través de mí profesión, de ser la locutora, dije "gracias, ya me puedo ir tranquila". Cada vez que viene Vendimia y me dicen "¿Vos querés estar?" yo digo "yo ya se lo que es estar ahí". Ya me gustó, ya lo viví, porque para mí tiene otro significado, no solamente hacer la locución. Para mí tiene mucha carga emocional por muchas razones: por Vendimia, por lo que viví yo, por Nuri (mí compañera). Es maravilloso y yo ya estuve. Las demás veces son regalos que se me van volviendo a dar en los años siguientes.

Gisela Campos ha conducido en repetidas ocasiones la gran fiesta de los mendocinos. Créditos: captura de pantalla.

- ¿Cuál es tu postura sobre la idea de que se elimine la elección de la Reina de la Vendimia?

- Nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre me mostré en contra de eliminar la figura de la reina. Para mí es toda una tradición que nos caracteriza a los mendocinos. Yo entiendo la evolución y que pueden haber modificaciones y cambios; pero si hasta el día de hoy el Teatro Griego, en el Acto Central, que es cuando se elige la Reina Nacional de la Vendimia, explota para la gente o por el hecho de que quieran tener la entrada, evidentemente hay algo que no está mal. Muchos me dicen por ahí "bueno, pero cuando llega la elección de la reina la gente se empieza a ir" bueno, esa es otra reflexión que hay que tener sobre quizás algunos cambios que se tengan que dar, porque a veces mucha gente se va antes porque es una locura salir del Teatro Griego después. A veces me pasa que me da mucha bronca cuando los funcionarios y las autoridades se levantan en ese momento y se van, como así también en las vendimias departamentales. Todo esto a nivel nacional y departamental. Me parece una falta de respeto a ese momento y a esas chicas que están ahí, que han ido y que van a representar su departamento. Esta es la primera vez que digo esto, porque me pasó en la mayoría de las vendimias, donde la gente se para y se va (las autoridades). Entonces toda la primera fila de los predios y demás quedan vacías. ¿Y el respeto dónde está?

- En algún punto, ¿te ha jugado en contra el haber sido virreina?

- No, para nada. Creo que la Vendimia fue la primera puerta, porque en ese momento era muy chica, tenía 22 años, y empecé a lidiar con los comentarios de la gente. No puedo tampoco gustarle a todo el mundo. La gente tiene su vida, sus principios, lo que le gusta y lo que no. Para mí siempre fue un antes y un después maravilloso en mí vida. No sentí que jamás me jugara en contra. Si quizás me despedí un poco y no fui más a las reuniones de las chicas o eventos vendimiales, pero porque yo sentí que lo viví todo ahí. Cerré esa etapa bonita, con agradecimiento, total gratitud y amor de lo que viví y abrí esta nueva etapa de la comunicación, que la empecé a vivir desde otro lugar. Nuri Donnantuoni de San Carlos y Gisela Campos de Maipú, fueron las representantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 2005. Créditos: captura de pantalla.

- ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro dentro del periodismo?

- Mí mayor logro tiene que ver conmigo misma. Es poder, a través de mí personalidad, compartir la realidad que nos sucede a todos de una manera diferente: tratando de ser totalmente objetiva y no amarillista. No me gusta el morbo ni hacer un show con cosas que pueden ser muy dolorosas para muchas personas por el sólo hecho de llegar a más o de transmitir más. Yo creo que mi mayor logro es conservar mis sentimientos genuinos o mi forma de ser genuina a la hora de transmitir de la manera que yo considero más responsable o comprometida la información para con los demás.

- Hace unos años atrás, en 2015 específicamente, hubo un temblor bastante fuerte en la provincia y vos estabas conduciendo un programa. ¿Cómo viviste ese momento?

- El miedo, primero, en el momento porque yo dije "viene el caos, viene la destrucción" porque no paraba más, jaja. Pero después que pasó, fue como una adrenalina que la disfruté. Pero en el momento fue un susto muy grande, porque pensé que se venía lo peor.

- ¿Qué destacas del periodismo mendocino?

- La multiplicidad de formas de comunicar. Antes éramos muy acotados, sólo habían ciertos medios, nada más. Ahora hay más variedad: el mendocino tiene para elegir qué estilo le gusta más. Yo siento que nos estamos animando a más, que pasamos de ser muy conservadores a animarnos a ponerle más 'pimienta': generar más opiniones y discusiones (en el buen sentido de la palabra). Lo que por ahí me molesta, no solamente acá en Mendoza sino en cualquier lugar, es que a veces no se respeten las opiniones de los demás. Lo rico está en que cada uno pueda contemplar la diferencia del otro y, en eso, enriquecernos entre todos. Tenemos una diversidad de estilos y formas de comunicar que creció muchísimo, sobre todo acá en Mendoza.

- ¿Cómo es tu situación sentimental en este momento?

- Estoy sola, me separé de Bruno -Ragone, cantante de Destino San Javier-. No hablo sobre el tema por respeto a él también, pero terminamos en buenos términos. Es bueno poder charlar las decisiones o las necesidades de cada uno, si coinciden o no y bueno, creo que hablamos de forma muy madura sobre cómo queríamos nuestra relación y demás.

En cuanto a las metas personales todavía no cumplidas, Gisela Campos expresó que sigue insistiendo con su familia y que busca reinventarse, constantemente, en la radio y en la televisión. "Estoy en un momento donde estoy abierta a las distintas posibilidades", comentó la locutora.