Roger Waters agota su primer show en River y suma una última función

Roger Waters regresa a la Argentina el próximo 21 de noviembre en el estadio de River Plate. Uno de los músicos más influyentes de la historia del rock se encuentra recorriendo el mundo con su gira This Is Not A Drill.

La venta de entradas para esta primera función salieron este lunes. En el transcurso de la mañana, todas las localidades fueron agotadas, por lo que se confirmó una nueva y última función para el día 22 de noviembre. Las entradas para esta nueva presentación estarán disponibles a partir de mañana martes a las 10:00 por All Access.

Roger Waters. Foto: gentileza DF Entertainment.

El valor de los tickets va desde los $ 23.000 hasta los $ 63.000 aproximadamente.

Plateas preferenciales laterales (San Martín y Belgrano): $ 64.400 ( $56.000 + $ 8400 de servicio)

Campo delantero: $ 63.250 ( $ 55.000 + $ 8250 por servicio)

Plateas medias frente (Sivorí): $ 46.000 ( $ 40.000 + $ 6000 de servicio)

Plateas altas laterales (Belgrano y San Martín) $ 41.400 ( $ 36.000 + $ 5400 por servicio)

Campo general (trasero): $ 26.450 ( $ 23.000 + $ 3450 de servicio)

Popular (Sivorí alta): $ 22.885 ($ 19.900 + $ 2985 por servicio)

Tras su última visita en 2018 en el estadio Único de la Plata, Waters tenía una cita obligada con sus fanáticos argentinos con quienes desarrolló un vínculo muy especial a lo largo de su carrera. Obviamente que su despedida no podía ser en otro lugar que en el Monumental, donde dio 9 recitales en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que significó un récord absoluto de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina – récord que mantuvo durante diez años–, sumado a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira Dark Side of the Moon en 2007.

Con una puesta disruptiva y conceptual, como ya nos tiene acostumbrado, el músico preparó un espectáculo donde repasa canciones de los discos emblemáticos de Pink Floyd (The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here) y temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente The Bar (2022).