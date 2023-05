La pelea de la mamá de Tomás Holder y su "amante" por el video hot

Explotó. La filtración de un video íntimo de Tomás Holder se transformó en tendencia nacional durante la semana, por el tenor de las imágenes y sobre todo porque se trata de un material muy explícito, de un momento de pasión del ex Gran Hermano.

El registro fílmico voló con fuerza por las plataformas digitales, se erigió también en un tema de conversación y de debate en la televisión para analizar el origen de cómo se escapó ese documento tan privado, en el que el rosarino disfruta de una experiencia con Aguz La Tanita, una creadora de contenidos hot.

A raíz de todo el revuelo, en el ciclo Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri en Magazine, armaron un cruce con la madre de Holder y la joven en cuestión. Un diálogo que atravesó por diferentes estadíos, desde el entendimiento, la empatía y ciertas ironías fuertes.

En primera instancia, Gisela Gordillo le tiró un manto de dudas a Aguz, en lo que concierne a la incógnita del culpable de esa filtración. “Lo que sí me sorprendió es que si dos personas se filman, las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo", exclamó.

En lo relacionado a sí divisó ese material, ese rapto de pasión de Tomás, la madre aclaró que no le llegó a su WhatsApp el corte que viajó por todos lados: "Yo no vi el video, me mandaron fotos. Pero se ven bastantes cosas en las fotos… Me empecé a reír".

Holder reconoció que no le molesta la viralización de su video.

Luego, el tono viró a otro tipo de concepto, dado que la mamá de Holder le habló con cierta complicidad a La Tanita y le manifestó: "A mí me parece que a ellos les suma. A él y a la Tana. Ayer me la pasaron, tenía 19.000 seguidores, y hoy no sé cuántos tiene. Entonces, te felicito".

Por su parte, la joven acudió a un discurso maduro y le dijo: “Primero te quiero pedir disculpas si todo esto te afectó. No estaba en mi intención exponerlo de esta manera, nunca". Así como añadió: "Por eso cuando hice la venta lo hice de manera cuidada, justamente para él".