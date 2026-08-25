Una actriz reveló la propuesta millonaria que recibió de una casa de apuestas y lanzó una dura alerta

El debate en torno a la promoción de las apuestas online por parte de figuras públicas denota un presente preocupante. En medio del impacto de los casinos virtuales en los jóvenes, Belu Lucius rompió el silencio y expuso las exorbitantes cifras que se manejan en el negocio de las redes sociales para captar apostadores.

Durante una reciente entrevista, Lucius fue consultada sobre los ofrecimientos que reciben los creadores de contenido para publicitar este tipo de plataformas. Con franqueza, aseguró que las propuestas fueron constantes y por montos estratosféricos, reflejándolo en que hoy sería dueña de "la mitad de Nordelta".

Al indagar sobre los números concretos, reveló que el piso de negociación partía de lo que cobran otros colegas, llegando a la sorprendente cifra de 25 mil dólares por una simple historia de Instagram. Las empresas incluso le prometían igualar o superar ese monto debido al alto rendimiento de sus métricas.

Sin embargo, la decisión de la actriz no estuvo atada a una cuestión económica, sino a una profunda convicción personal y social. Frente a las insistentes propuestas, su respuesta siempre fue un no absoluto, asegurando que ni por todo el dinero del mundo aceptaría vincular su imagen a una industria que no la representa.

En ese sentido, aprovechó el espacio para visibilizar una problemática que alarma a docentes y familias: el acceso incontrolable de los chicos a las apuestas a través de los teléfonos celulares en los colegios. Ante esta realidad, Lucius hizo un fuerte llamado sobre la necesidad urgente de regularizar la situación para proteger a los menores.

Finalmente, la creadora de contenido reflexionó sobre la responsabilidad que conlleva tener una audiencia masiva y el cuidado de su propia comunidad. En un mercado donde muchos eligen el rédito económico rápido, ella dejó en claro que sus valores son el límite inquebrantable. Al afirmar que no está dispuesta a convertirse en un "kiosco" que le dice que sí a cualquier marca, sentenció que bajar un mensaje que incite a apostar destruiría su esencia y el vínculo de confianza que construyó con sus seguidores.