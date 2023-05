La panelista que fue arrinconada por el video íntimo de Tomás Holder

En medio del gran revuelo que generó este jueves el video viral de alto voltaje en el que aparece Tomás Holder en un momento de intimidad con una joven influencer, el conductor Ángel de Brito increpó a su panelista Estefanía Berardi, quien forma parte de Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa en el que se dio a conocer la noticia de las imágenes que circularon fuertemente en las redes.

Desde su cuenta de Twitter, De Brito arremetió contra el ciclo de Carmen Barbieri, y Estefanía Berardi, que también trabaja junto al conductor en LAM (América), salió al cruce.

Al referirse al polémico video viral de Tomás Holder, Ángel de Brito sentenció: “Lo filtran, lo muestran, lo usan, lucran y después se hacen los que ‘hay que cuidar a las víctimas’ jajajajajaja”. A lo que la panelista respondió: “En este caso, lo compartió la misma protagonista, y lo vende en un link”.

Ángel de Brito cruzó a Estefanía Berardi por el video íntimo de Tomás Holder. Foto: Twitter: @AngeldebritoOk.

Entonces el conductor retrucó filoso: “Pero no tuvo el aval de Holder”. Berardi no se quedó callada y al referirse al video de Tomás Holder interpeló: “¿Y por qué no la denuncia? Lo vi riéndose del tema en sus historias y retroalimentándolo como si lo avalara. Me acaba de confirmar Holder que no le jode la filtración del video. Por él, todo bien. Lo más divertido de Mañanisima es ver a Carmen reaccionando a lo que le vamos contando. Es como cualquier madre en su casa”.

Más allá del viral que involucra a Holder y una creadora de contenido erótico conocida como La Tana, Ángel de Brito chicaneó a su compañera recordando: “A Fede (Federico) Bal tampoco le joden los chats”. Entonces Berardi, que en un momento había quedado involucrada en el escándalo por infidelidad de Bal, contestó categórica: “¿Y qué tiene que ver?”.

El fuerte ida y vuelta entre De Brito y Berardi por el video viral de Tomás Holder. Foto: Twitter: @AngeldebritoOk.

Por el momento, tanto Tomás Holder como la joven con quien protagonizó el video que se hizo viral, aseguran que no fueron responsables de la difusión del video.