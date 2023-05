Quién es la mujer del video íntimo de Tomás Holder y cuánto dinero pide por ese contenido

La difusión de un video íntimo de Tomás Holder teniendo relaciones con una mujer se convirtió en el viral del día este jueves, y los protagonistas de las imágenes de alto voltaje no tardaron en dar su opinión sobre el contenido en cuestión que en un principio tenía su precio.

El video en cuestión se hizo viral a través de Twitter, y durante un minuto y medio se lo puede ver a Tomás Holder en un apasionado momento íntimo con una joven que sostiene el celular, y luego se lo pasa al ex Gran Hermano para que siga filmando.

Agustina, la joven que aparece en el video contó a través de sus historias de Instagram que grabó el contenido con Holder con la intención de luego venderlo a sus seguidores. “Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico. Hicimos contenido para ustedes... Bueno, para mí y para él, pero lo comparto con ustedes...¿Quieren ver?”, anticipó la influencer que en las últimas horas ha potenciado notoriamente la cantidad de usuarios que la siguen en Instagram.

En un link que compartió la joven, remarcó que quienes le depositen 2.750 pesos podrán ver el video en el que tiene una ardiente escena con Tomás Holder.

Agustina, la joven que protagonizó el video de alto voltaje con Tomás Holder. Foto: Instagram @aguztana.

En medio del revuelo, el ex Gran Hermano comentó desde sus historias de Instagram: “¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”.

Luego, Holder agregó sobre el video que se hizo viral: “A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal. Lo que sí quiero aclarar es que al tener seguidores más chicos o tener gente chica que me sigue y que vea eso de mi parte, eso no me hace sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.

De esta manera, Tomás Holder deslizó que Agustina, también conocida como “La Tana”, fue la responsable de la viralización del video, aunque luego la joven negó rotundamente esa versión.

“Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, remarcó Agustina, la joven que trabaja como modelo e influencer, y que se dedica a la creación de videos con contenido erótico.