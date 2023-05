Foto y video: mirá como le quedó la cara a Marcos de Gran Hermano tras el incidente jugando el fútbol

Luego de haberse consagrado campeón de Gran Hermano hace algunas semanas, Marcos Ginocchio pasó a estar en el centro de la escena mediática y cada movimiento que hace genera impacto. En los últimos días, generó preocupación luego de haber sufrido un durísimo golpe en su ojo izquierdo, por el cual alarmó a todos sus fans.

“Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia. Muchas gracias por todos sus mensajes, Ayer también fue un día muy lindo para mí aunque me haya golpeado la cara jugando al fútbol, pero todo está bien”, escribió Marcos Ginocchio días atrás en su Twitter.

Si bien esto no terminó por convencer a sus seguidores, quienes se mostraron muy preocupados, luego el ex Gran Hermano salió a aclarar: “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al fútbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”.

Recordemos que este golpe que se dio fue jugando al fútbol, como parte de una acción solidaria. Sucedió al visitar La casita de Belén, en Salta, un hogar que “rescata a niños en situación vulnerable para brindarles educación, albergue, y adecuada nutrición”.

Pero la agenda de Marcos Ginocchio no se detiene, y es por eso que siguió trabajando a pesar de haberse accidentado y hasta teniendo un parche médico en la zona de su ojo afectado.

Fue así como durante las últimas horas se presentó en Posadas, para asistir a un evento por el cual lo habían contratado. El exparticipante armó sus valijas y estuvo este viernes por la noche en la capital misionera.

La foto de Marcos Ginocchio con su mamá que lo muestra llevando un parche en el ojo (foto: @adrianabravist6)

"Marcos se golpeó el ojo jugando al fútbol y tiene un parche en el ojo izquierdo. En la foto con su mamá, yéndose para Misiones, Posadas, donde está ahora en una presencia en Umma Fiestas", detalló la periodista @adrianabravista a través de su cuenta de Twitter, mostrando detalles de lo que fue la participación del campeón de Gran Hermano.