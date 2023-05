Cuál es la particular enfermedad que tiene Lola Latorre

Durante los últimos días, Lola Latorre les ha estado comunicando a sus seguidores cómo se siente y sigue su estado de salud. La influencer no deja de compartir contenido con sus seguidores, y por estas horas sorprendió al confesar que padece una particular enfermedad: SIBO.

Lola Latorre alarmó a sus casi un millón de seguidores luego de advertirles que venía sufriendo continuos malestares estomacales durante las últimas semanas, tras un reciente viaje a Miami con su novio Felipe Ossana.

“No sé qué le pasa a mi pancita, me vengo sintiendo súper mal, ahora con Feli vamos a cenar y no sé qué comer, todo me cae mal. Estuve un poco desaparecida estos días porque estuvimos paseando, tuve que estudiar y la verdad que no me sentía nada bien”, explicó en su momento.

Días después, ya reinstalada en Buenos Aires, Lola Latorre confesó hacerse un test para evaluar si tenía SIBO. “Me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, se me hincha un montón, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano”, explicó.

Con el resultado médico en mano, la influencer confesó: “El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer”.

“Mañana tengo una consulta con mi médico que me dirá qué hacer y además voy a ver a una nutricionista, que todavía no saqué turno con ninguna, pero para efectivamente poder hacer una dieta específica, eliminar los alimentos que tenga que eliminar y que me deje de pasar esto”, concluyó Lola Latorre, con la ilusión de salir adelante.

Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre, habló de la extraña afección que padece.

¿Qué es el SIBO? “Todas las personas tenemos microorganismos en todo el tubo digestivo. En el intestino delgado no tiene que haber tanta cantidad, entonces este SIBO (Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) se genera porque empieza a haber mayor cantidad de bacterias en un lugar donde no tienen que estar”, explicó la nutricionista Estela Mazzei en diálogo con Teleshow.