¡Qué linda es! Juan de Gran Hermano presentó a su nueva novia: "Es muy joven"

Si bien Juan Reverdito no tiene el presente laboral que hubiese soñado cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, en el plano personal y, más precisamente, en el sentimental, la vida le sonríe.



Es que, por un lado, elevó su reclamo porque Telefe no le facilita prácticamente nada en el plano económico, ya sean ingresos o puestos de trabajo; por el otro, presentó a su nueva novia.



“Telefe no me genera ingresos económicos. No fueron las mismas condiciones desde que empezamos a salir cada uno de la casa y siempre lo dije. En tres, cuatro meses, nunca me tiraron un centro y lo poco que hice siempre lo hice para mí”, comentó hace unos días.



“Hay algunos que arreglaron los canjes con un 50% para ellos y la productora. Y también sé que hay otros que no les pidieron ni un centavo”, agregó Juan Reverdito, uno de los primeros participantes en salir de la casa de Gran Hermano.



Por otra parte, habló de su buena actualidad sentimental, que lo tiene de novio con una joven llamada Celeste Rigoni, a quien presentó públicamente en el programa “Estamos a Tiempo Extra”.



“Yo lo vi a él el día que entró a Gran Hermano y dije: ‘Recontra va a ganar’. Tenía toda la personalidad. Físicamente, ya me había llamado la atención con las trencitas. Y bueno, después no vi más el programa. Yo hago radio y él vino como invitado y nos conocimos en la puerta”, contó ella.

Juan Reverdito, de Gran Hermano, presentó a su nueva novia. Foto: captura de TV.



“A mí me encanta. Él es súper sensible. Por ahí la gente no lo pudo ver. Él es muy dulce, por lo menos conmigo. No me guío por el personaje de Gran Hermano. Fue un flechazo. En una semana nos pusimos de novios”, agregó Celeste Rigoni.



Por su parte, Juan Reverdito se refirió a la posibilidad de tener un amor libre. “Pareja abierta ni en pedo. Yo soy cero celoso, cada uno sabe lo que hace. No me meto en el celular de ella. Y ella tampoco en el mío. Relación tóxica ni loco. Es una relación que estamos re disfrutando. Ella es muy joven”, contó.