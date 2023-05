Viviana Canosa destrozó a Marcelo Tinelli: “Le debe plata a medio mundo y…”

Una nueva etapa se abre en el sendero de Marcelo Tinelli, que cruzó el umbral a un terreno diferente, con la salida de eltrece, tras décadas en esa pantalla, para saltar a la aventura de asumir como director artístico de América y retornar con el Bailando por un sueño.

El conductor más famoso de la televisión argentina se alista para afrontar estos desafíos con las energías renovadas, pero no se imaginó toparse con una crítica tan cruda de Viviana Canosa, que no anduvo con vueltas y lo fulminó con una recriminación picante.

Todo se remite a una entrevista de Socios del espectáculo, que buscó a la periodista en la puerta de los famosos estudios de La Corte, ubicados en el barrio porteño de Chacarita. Apenas se prendió la cámara, la comunicadora encendió la bomba: “¿Vos viste el cartel?La pintada que hay de Tinelli ahí en la pared”.

El cronista reaccionó sorprendido: “Qué pintada… Amo a Vivi que nos produce la nota. ¡No! ‘Marcelo Tinelli traidor’. Sos brava”. Mientras se ponchaba la frase que rezaba en uno de los paredones contra el animador, evidentemente por problemas con empleados de ese lugar.

Así, Viviana sacó a relucir sus contactos, sus averiguaciones y arremetió con toda la data del conflicto que supuestamente originó Marcelo. “No puede venir a hacer el programa acá, que siempre lo hacía acá, porque debe plata”, narró.

En cuanto al modo en que se enteró de esta circunstancia, Canosa expresó: “Yo hace tres meses que estoy acá y el otro día fui a comer algo y me dijeron ‘¿Viste la pared?’. Yo entro siempre por el otro lado y nunca lo vi. Debe un montón de guita. No sé dónde va a ir”.

Tinelli prepara su vuelta a la TV en América

Y para rematar, Viviana Canosa realizó una profunda crítica a Tinelli: “Yo no sé cómo la gente debe guita y puede ir caminando por la vida como si nada. Esa es la parte en la que me enojo. No tengo nada personal con Marcelo, que lo conozco hace 20, 30 años. Pero la verdad que deberle plata a la gente, empezar un programa y no pagarle a los que les debía. Acá le debe plata a todo el mundo. No tengo nada personal, pero dale”.