Viviana Canosa reveló una intimidad y contó qué hará con el próximo hombre que se cruce en su vida

Yanina Latorre tuvo su ansiado debut con su programa radial, Yanina 1079, en el espacio multiplataforma de El Observador Radio y contó nada más y nada menos que con dos invitados de lujo, Ángel De Brito y Viviana Canosa.

Justamente la charla con la conductora de La Nación+ se llevó las miradas, donde la mujer de Diego Latorre navegó por intimidades, como la actualidad de la vida sentimental de la entrevistada, quien no tuvo tapujos para admitir que se encuentra soltera.

Viviana confesó que planea realizar con el venidero hombre que se cruce en su camino, una revelación picante y singular. “Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy", gritó. Para luego justificar: "Hace muchísimo que estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo".

Claro que procuró minimizar el cariz de semejante descripción gráfica, ya que añadió: "Ojo, soy re mojigata y tengo cosa de conservadora, pero me gusta siempre uno solo al mismo tiempo”. Toda una situación distintiva, que sorprendió a Yanina Latorre y al propio Ángel de Brito.

La periodista ha sido fuertemente criticada por sus declaraciones, a veces controversiales, donde establece su posicionamiento ético y político. En ese sentido, aprovechó una entrevista con el periodista Nicolás Wiñazki para definir su futuro en relación a las próximas elecciones.

Viviana Canosa habló de su soltería con Yanina Latorre.

La conductora fue seducida en el pasado para formar parte de una lista en las elecciones y no descarta hacerlo en las próximas: “Mi único tema de la política es con quien. Yo no voy a transar, veo un corrupto y digo ‘cortenle las manos’”.

“Me ofrecieron todo: intendenta de La Matanza, jefa de la Ciudad, senadora, diputada. Y me dicen que mido bien. Yo sé que si hago política, a mi que no se me acerque un corrupto, y eso es muy difícil” continuó detallando.

Viviana Canosa desmenuzó su relación con la gente y la política: “Lo que me está pasando en la calle es impresionante. Yo estoy del lado de la gente, no del lado de los políticos. Soy una más del rebaño- Durante la pandemia entré en la casa de la gente”.

Por último dejó una frase sugestiva, que tranquilamente podría ser su lema de campaña: “yo trabajo para la gente, y siempre voy a trabajar para la gente”. En un año determinante, Viviana Canosa no se baja de la posibilidad de postularse.