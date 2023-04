¡Video! La furia de Viviana Canosa contra el gobierno por la colecta de Santi Maratea: "Investigan al que..."

Desde que Santi Maratea comenzó la colecta para ayudar a Independiente a saldar sus deudas, que lo tienen sumido en una profunda crisis institucional, muchos empezaron a sospechar y la AFIP decidió investigar, lo que motivó la ira de Viviana Canosa.



En los últimos días se conoció que la AFIP comenzará a investigar a todos aquellos donantes que pongan más de $200.000, con el objetivo de evitar, de esta manera, movimientos de lavado de dinero.



Esta situación generó la indignación de Viviana Canosa, quien, en su editorial en LN+, estalló contra el Gobierno. “Ahora la AFIP le pide explicaciones a la gente que donó. Un pibe vendió los botines. ¿Ustedes se dan cuenta? Y a Moyano, que se choreó todo Independiente le hacen un homenaje en el Senado. La puta madre que lo parió. No puede ser”, expresó.



“Un pibe vendió los botines y Moyano se la robó toda. Por eso está así Independiente. A Moyano lo homenajean y al tipo que donó para salvar a su club, a su camiseta, lo persigue la AFIP”, agregó Viviana Canosa.



“Mientras tanto, Tuny Kollmann, dicen: ‘Entiendo que Santiago Maratea se queda con el 5% de lo recaudado. O sea, ayer, se quedó con 20 millones de pesos’. ¿Este tipo se pregunta por qué Lázaro Báez tiene 3 veces el territorio de Las Malvinas? ¿Cómo hicieron los amigos de los pingüinos para hacerse multi millonarios?”, dijo la conductora, a raíz de un tuit del periodista.



“Yo no sé si se la chorea o no Maratea. Hasta altura es lo de menos, flaco. Tuny, ¿vos sabés cómo gente que nunca laburó tiene 5 millones de dólares en una caja de seguridad? Y te molesta que Maratea se quede con un porcentaje después de conseguir las cosas que consigue, tratamientos para chicos con discapacidad. La verdad es que no los puedo entender. Realmente no los puedo comprender”, expresó Viviana Canosa.

Viviana Canosa estalló contra el Gobierno por la colecta de Santi Maratea. Foto: captura de TV.



Por último, la conductora le tiró con munición gruesa al ministro de Economía, Sergio Massa. “Nos gobiernan unos chorros chiflados. Y Massa va de país en país, pidiendo plata como un mendigo. Hoy me contaron la cantidad de plata que pidió en Uruguay. Es una fortuna”, contó.



“Me pregunto, además: ¿dónde está Sergio Massa? Está pensando en su candidatura. Está mangueando guita. Me pregunto si la guita es para la Argentina o es para su candidatura, es para la caja o para quién carajo es”, cerró Viviana Canosa.