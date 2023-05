Ángel de Brito reveló un importante detalle sobre el estado de salud de Jorge Rial

Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia luego de sufrir un infarto el día sábado. El periodista continúa en terapia intensiva a la espera que en los próximos días sea trasladado a una sala común.

"Está en terapia intensiva todavía así que no sabemos cuándo lo vamos a poder trasladar hacia Argentina, pero suponemos que en un par de días. Está bien de salud, no es tan alarmante la situación ya", relató su hija Morena a LAM (América TV) quien se encuentra en Bogotá junto a su hermano Rocío.

En este contexto, Ángel de Brito sumó nuevos detalles sobre los motivos por los que Rial llegó a un estado tan complicado de salud. "A mí me dicen que no se cuida nada, que no es buen paciente. Si bien se había hecho estudios en noviembre y le habían dado bien, una persona con riesgo coronario como él, debe cuidarse siempre porque esto puede ocurrir en cualquier momento", reveló De Brito.

Luego, reflexionó: "La verdad es que Jorge no se cuida con las comidas, fuma habanos, no hace ejercicio... es lógico también en personas como él, que durante 61 años tuvieron una vida con determinados hábitos y los tiene que cambiar de golpe, le cuesta".

Finalmente, y tras hablar con Morena, Ángel explicó que si bien lo peor pasó, el periodista tendrá que permanecer internado algún tiempo en Bogotá, a pesar de haber circulado la versión de un posible regreso al país en un avión sanitario.