Se filtró un video íntimo y súper hot de Tomás Holder de Gran Hermano

Explotaron las redes sociales. Una avalancha que arrasó con todo y que involucra a Tomás Holder, ese participante que se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano, pero que se las ingenió para incrementar su fama por su actividad en el universo digital.

La controversia se vincula con la viralización de un video íntimo del rosarino, un registro audiovisual en el que se lo ve manteniendo relaciones sexuales con una mujer, cuya duración ronda por el minuto y medio. Unas imágenes que captó en la privacidad y que alguien se encargó de filtrar.

La joven del video contó cómo fue ese encuentro con Holder

Esa pieza se desperdigó por diferentes grupos de WhatsApp y alcanzó a miles y miles de usuarios, por eso se convirtió en tendencia en Twitter, donde todos hablan de esa escena, en la que Tomás comparte ese rapto de pasión con una influencer llamada Agustina “La Tana”.

Las reacciones se acumularon por doquier, en esa plataforma se produjo un aluvión de memes, de comentarios, de análisis, de todo. Incluso se convirtió casi en el único tema del día, por el tenor de ese registro, por la visibilidad del personaje y también por la incógnita de cómo traspasó ese contenido de lo privado a lo público.

Hace unos minutos, Tomás, que ya fue confirmado como participante del Bailando por un sueño, prendió su celular y armó una storie para referirse a esta situación. Lejos de sentirse compungido o avergonzado, el rosarino compartió su postura del caso.

Agustina se dedica a la venta de contenidos hot.

Holder habló del video íntimo que se viralizó

“Quería aclarar algunas cosas. Se filtró un video mio teniendo relaciones sexuales con una persona, la gente me pregunta si lo subí yo, no lo subi, no subiría algo así”, manifestó el ex participante de Gran Hermano para dinamitar la conjetura de su responsabilidad en la viralización.

Luego abordó otras aristas del episodio y contó: “No me molesta, porque soy partidario que mi cuerpo es arte, el cuerpo humano en general”. Así como trató de desdramatizar el impacto con una reflexión muy personal: “No hay nada raro, es sexo, es algo normal”.

Y para culminar su descargo, Holder le lanzó una picante crítica a Agustina: "Les pido perdón si tuvieron que ver eso y se ofendieron o algo. Salió fuera del alcance de mis manos, hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".