Los desopilantes memes tras viralizarse un video íntimo de Tomás Holder de Gran Hermano

En las últimas horas, la intimidad de Tomás Holder quedó expuesta en las redes sociales. El ex participante de Gran Hermano fue el protagonista de un video que se volvió viral en cuestión de minutos. En las imágenes, se lo puede ver manteniendo relaciones con una joven.

"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. Yo no subí ese video gente. No subiría algo así. ¿Me molesta? No. Les pido perdón si tuvieron que ver eso o se ofendieron. Salió del alcance de mis manos", manifestó el rosarino.

La que también habló sobre lo sucedido fue la otra protagonista de esta historia. Conocida en las redes sociales como Aguztana se refirió a la gran repercusión que generó la viralización del video.

La Tanita, la joven que protagonizó el video viral. Foto: Instagram @aguztana.

Ante la pregunta de un seguidor sobre si esperaba que el video se filtrara, respondió: "La verdad que no. Me sorprende de la manera que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp, modo bombita, y alguien lo grabó desde otro celular. Les juro que yo no fui. A mis contenidos les pongo marca de agua".

Tomás Holder.

Como era de esperarse, el video grabaciones no pasó desapercibido en Twitter, donde miles usuarios realizaron todo tipo de comentarios y compartieron divertidos memes en relación a lo sucedido.