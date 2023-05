El inesperado comentario de la protagonista del video íntimo de Tomás Holder de Gran Hermano

Tomás Holder se volvió tendencia en las redes sociales luego que se hiciera viral un video íntimo. En las imágenes, se lo puede ver al exparticipante de Gran Hermano manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando.

Holder, quien fuera el primer eliminado del reality de Telefe, no hizo mención al respecto en sus redes, solo compartió un meme a partir de los comentarios de los miles de usuarios que vieron el video.

La que sí habló del video fue la otra protagonista. Conocida en las redes sociales como La Tanita, se refirió a la gran repercusión que generó la viralización del video.

La protagonista del video de Holder rompe el silencio. Foto: Instagram @aguztana.

Ante la consulta de un seguidor sobre si esperaba que el video se filtrara, respondió: "La verdad que no. Me sorprende de la manera que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp, modo bombita, y alguien lo grabó desde otro celular. Les juro que yo no fui. A mis contenidos les pongo marca de agua".

Luego, fue consultada por su relación con Holder y de cuándo data el video: "El video que se filtró es de hace dos meses y pico. No hubo algo sentimental. Holder es un amor, es un divino, pero creo que estábamos para diferentes cosas cada uno. Un rumbo diferente".

Con más de 21 mil seguidores en Instagram, @aguztana se muestra súper sensual en sus redes sociales. En su biografía se describe como "taurina hasta los cuernos" y amante de "las cosas claras y el techno oscuro".