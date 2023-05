Tacho Riera confesó cuál es la única de sus ex novias famosas con la que terminó todo mal

Cuando una celebridad tiene y ha tenido romances públicos, la prensa rosa suele traérselos a la mesa en cada entrevista en la que la charla lo amerite, o se direccione. Así fue con Nicolás Tacho Riera, que confesó cuál es la única de sus ex novias famosas con la que, en cierto modo, terminó todo mal.

El joven ex Casi Ángeles llamó mucho la atención con su desarrollo a medida que fue creciendo con la tira, al punto de que cuando esta terminó, ya fue considerado uno de los nuevos galanes de la televisión.

En una entrevista que Riera le dio a Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez AM 1110), y luego de charlar de su nuevo trabajo -la obra teatral Plagio, con la dirección de José María Muscari y coprotagonizado con Esther Goris- salieron los temas del amor, ya que las exparejas del actor son mujeres también celebrities: Eugenia la China Suárez, Rocío Igarzábal y Silvina Escudero. Hay que agregar que también se lo vinculó con Debora Bello en los últimos tiempos, pero que no llegó a noviazgo.

Al hacer el repaso de cómo fue su vínculo con todas ellas, Tacho dijo que siempre trata de “terminar de la mejor manera, dentro de lo que se puede”. Sin embargo, hay una de ellas con la que ya no hay más trato ni contacto.

“Con la China estuvimos de novios en una época espectacular, la de Casi Ángeles. Fue un momento súper intenso y estábamos descubriendo un montón de cosas, más allá de nuestra relación... Fue espectacular”, recordó Nicolás y remató: “Hoy no soy amigo de Eugenia. Creo que tenemos buena onda, pero cada uno siguió su viaje, pero hay algo que nos va a unir siempre, el inicio y haber compartido algo muy fuerte”. Tal parece que el capítulo de la novela Suárez-Riera ya quedó cerrado y finalizado.