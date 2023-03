Las fotos del reencuentro de Tacho Riera y Débora Bello, la ex de Diego Torres, en Aspen

En el año 2022, entre los romances más rimbombantes del mundo del espectáculo estuvo el de Débora Bello, la ex de Diego Torres, y Nicolas “Tacho” Riera, a pesar de que ninguno de los dos se había pronunciado al respecto en su momento.



Ninguno de los dos había confirmado el romance, pero tampoco lo desmintieron. Tiempo después se conoció que ya estaban distanciados, pero ahora volvieron a esquiar juntos en Aspen y, al parecer, renació el amor.



Fue en mayo del 2022 cuando la cuenta “Chusmeteando” hizo ver que había poca interacción entre Débora Bello y Tacho Riera en las redes sociales, por lo que en ese momento quedó en evidencia que el romance, no oficializado, se había interrumpido.

“Parece que ya no pasa nada. Él lleva días solito en la playa y hoy cumple años. Mientras que ella nada, aparece en la casa mirando el Gran Premio de Mónaco”, había comentado la usuaria de Instagra,



No obstante, parece que volvió el amor y, en esta oportunidad, decidieron no ocultarse más. Fue la propia Débora Bello quien compartió las fotos posando en una montaña de Aspen, junto a Tacho Riera. “Tira bolas egresados 2023”, escribió la modelo en una historia de Instagram.



En la imagen que publicó Débora Bello y en la que aparecía Nico Riera, se los podía ver muy divertidos y muy sonrientes. Ella le toca la cabeza y él, aunque no se le ve el rostro completamente, está etiquetado en el posteo.

Luego, la modelo compartió una segunda postal en la que los dos aparecieron parados uno al lado del otro. “Le pusimos onda a la montaña, Riera”, comentó Débora Bello, también etiquetando al actor.



Por su parte, Nicolás Riera todavía no publicó ninguna foto con Débora Bello, pero se da por descontado que las imágenes que subió ella están consensuadas, por lo que puede afirmarse que ya no se esconderán.