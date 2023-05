Las espectaculares fotos de Mauro Icardi a bordo del auto más lujoso del mundo

Luego de un paso difícil por el París Saint Germain, en donde no logró hacer pie, Mauro Icardi parece haber encontrado nuevamente el rumbo de su carrera en el Galatasaray de Turquía, por lo que la buena actualidad deportiva le permite ostentar grandes lujos, como su nuevo auto.



El ex marido de Wanda Nara posó en una sesión de fotos a bordo del auto más lujoso y costoso del mundo: un Rolls-Royce Boat Tail, una carrocería plagada de lujos. Según explicaron los ingenieros que lo crearon, se necesitaron cuatro años de trabajo para su desarrollo.



El vehículo descapotable, que mide más de cinco metros, fue fabricado con el objetivo de recuperar un modelo de negocios que había quedado en el pasado y que consiste en destacar los diseños personalizados a gusto de cada cliente en particular.

Mauro Icardi, a bordo del auto más lujoso del mundo. Foto: @mauroicardi.



Mauro Icardi publicó dos fotos en la que se lo puede ver dentro del enorme auto, cuya creación tiene una inspiración muy puntual: el mundo náutico. Por eso, en las imágenes, se lo observa al futbolista en un ambiente que busca transmitir la sensación de encontrarse en una lancha.



En el mundo sólo existen algunos poco ejemplares, posee un motor V12 de 6,7 litros que llega a ofrecer hasta 600 CV en los modelos Black Badge que ofrece la marca británica, que lanzó el rodado en el año 2021.



“Futuristic”, en su traducción “futurista”, fue la palabra que Mauro Icardi eligió para definir, de manera contundente y muy acertada, la producción de fotos que compartió en su cuenta de Instagram a bordo del lujoso auto.

Según publicó el sitio especializado Car and Driver, el Rolls-Royce Boat Tail está considerado como el auto nuevo más caro del mundo, luego de que una persona, de la cual no se reveló la identidad, desembolsara 24.000.000 de dólares.



En cuanto a sus características, en la parte trasera se colocan dos paneles de madera, que cubren un doble portón, el cual se abre en forma de alas de mariposa. En el interior hay dos compartimentos con la particularidad de que uno de ellos está refrigerado.

El Rolls-Royce Boat Tail, el auto más lujoso del mundo en el que posó Mauro Icardi.

