La categórica posición de Viviana Canosa sobre el despido de Marcela Pagano de A24

En los últimos días, una gran polémica estalló tras el despido de Marcela Pagano de A24. La periodista fue acusada de maltrato por varios compañeros de la mencionada señal de noticias, y desde el Grupo América decidieron desvincularla. Y ahora, Viviana Canosa, quien se desempeñó durante bastante tiempo en el mismo conglomerado de medios dio su categórica posición sobre el asunto.

Consultada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Viviana Canosa habló sin filtro sobre la escandalosa salida de Marcela Pagano de A24. La conductora que actualmente se desempeña en la pantalla de LN+ no dudó en solidarisarse con su colega.

Marcela Pagano, la periodista que fue despedida de A24 por acusaciones de maltrato. Foto: Instagram @marcelampagano.

"El canal dice que ella tiene un sumario de malos tratos, yo eso no lo sé... Más allá de eso, yo le creo a ella cuando habla de (censura), ella dijo eso y yo no tengo por qué no creerle, y aunque haya sido la persona que leyó un comunicado (refiriéndose a su salida de la misma señal de noticias) con el que a mí no me echaron, yo me fui por la censura", argumentó Viviana Canosa.

Finalmente, para dejar en claro su apoyo a Pagano, Canosa remarcó: "Y me parece que corresponde que ya que hablamos tanto de sororidad, bueno, hablemos cuando siento que a un colega no lo dejaron hablar".

Recordemos que desde Grupo América compartieron un contundente comunicado enumerando las razones de la desvinculación de Marcela Pagano, mientras la periodista desde sus redes sociales compartió un comunicado en el que aseguró que fue presionada y censurada.