La llamativa confesión de Esmeralda Mitre sobre su padre a Dady Brieva en PPT

Esmeralda Mitre dialogó con Dady Brieva, invitada en PPT (Peronismo Para Todos), el programa que conduce el Midachi por la señal de C5N. La actriz habló sobre Bartolomé Mitre, su padre, sobre quien contó que sus amistades estaban ligadas al peronismo.

"Vengo de un padre liberal, el último que existió verdaderamente. Sin embargo, los mejores amigos de mis padres eran peronistas", contó Esmeralda Mitre con Dady Brieva generando sorpresa en los televidentes.

La actriz es la accionista del diario La Nación y, pese a su genética conservadora, expuso que "más allá de mi ideología, que me siento más cercana al peronismo, yo quiero un diario plural. ¡Quiero que haya voces de todo tipo! La Nación siempre fue conservador y me gustaría que sea más plural, que haya de todo. Hoy es un papelón lo que está pasando en el canal".

Esmeralda Mitre también expuso las diferencias que tiene para con el PRO, el principal partido opositor en la actualidad y le agradeció a los peronistas.

Dady Brieva es el conductor de PPT.

"Los otros, los macristas, me odian. Yo estoy muy agradecida con los peronistas porque me apoyaron muchísimo. También la gente en la calle, en las redes. Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo votaría al peronismo", dijo contundente.

Sobre el conflicto judicial que lleva actualmente con los Saguier, quienes no le permiten hacerse del directorio del diario La Nación, también contó los pormenores.

"Soy accionista del diario, yo tengo derechos y deben mostrarme los libros. Yo soy la presidenta, pero los Saguier no me dejan entrar. Quieren negociar conmigo porque dicen que destruyo la imagen del diario La Nación. Ellos me roban las acciones y yo lo destruyo (...) No tengo dudas que estamos por entrar al diario", contó en la entrevista con Dady Brieva.