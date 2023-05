Cómo descubrió Flor Vigna que Luciano Castro la engañaba con otra

Hace unos días que circula el rumor de que, luego de dos años de relación, las cosas entre Luciano Castro y Flor Vigna no andan bien. La versión de separación empezó a sonar luego de que Flor se bajó de la obra en la que trabajaban juntos, y lo que arrancó como un supuesto cortocircuito de dos, pronto sumó un factor extra: otra mujer.

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra", se anticipó Nancy Duré en Intrusos, una versión que pronto tomó la fuerza de una bola de nieve.

Castro y Flor Vigna, en abril de este año. Instagram Luciano Castro.

Todo se volvió más sugestivo cuando Flor Vigna se negó a contestar a la consulta de la panelista de Mañanísima, con quien tiene la máxima confianza. "Perdón. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar", fue la escueta respuesta de la cantante, dando a entender que estaba atravesando un mal momento.

Pero las palabras de la ex Combate cobraron mayor sentido cuando en el programa Entrometidos (Net TV) revelaron que la joven había descubierto in fraganti a Luciano Castro en una infidelidad durante el verano en Mar del Plata. Un affaire que el actor no pudo ocultar porque quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio cerrado donde se había instalado durante la temporada.

Quién es la tercera en discordia

“Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos”, contó la instagramer Pochi de la cuenta Gossipeame. Según ella, todos los encuentros sucedieron cuando Flor no estaba en La Feliz, con todos los recaudos salvo el más obvio: que estas citas clandestinas quedaron grabadas.

Sin embargo, el affaire con "M" no habría pasado a mayores y todo se redujo a esa aventura de verano que salió a la luz y dejó muy mal parado a Castro, que quedó completamente en off side al aparecer las pruebas que se desconoce cómo llegaron a manos de su novia.

La pareja atravesó su primera crisis. Instagram Flor Vigna.

Y mientras estos datos de la intimidad de la pareja circulan, parecería que ellos lograron resolver sus asuntos con éxito. Aparentemente, Flor habría perdonado este engaño de parte de Castro, ya que en las últimas horas se vieron fotos de los dos a los besos, dando a entender que están juntos.

Como sea, habrá que ver cómo Castro y Vigna superan esta primera gran crisis de pareja, una tormenta que parece sincronizada con la reconciliación de Sabrina Rojas y el Tucu López, a poco más de un mes de separarse a raíz de una infidelidad por parte del locutor. El tiempo dirá.