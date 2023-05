Las primeras fotos de Jorge Rial comiendo con su novia en Palermo

Jorge Rial y su nueva pareja, la escritora María del Mar Ramón, se mostraron en público por primera vez, entre risas y paseos. Ambos pasaron un agradable momento en un reconocido restaurante de Palermo Soho y posaron para las cámaras de Ciudad Magazine.

Cerca de las 15 horas, el histórico conductor de la pantalla chica y la autora colombiana de Todo muere salvo el mar, llegaron juntos a la zona en la camioneta de él y luego se dirigieron al local ubicado sobre la calle Thames al 1800.

Allí, la pareja disfrutó de la propuesta gastronómica japonesa y pasó varios minutos charlando, en lo que fue un plácido momento. Dos horas después, con el estómago lleno y el corazón contento, Jorge y María salieron del restaurante y se cruzaron con los trabajadores de Ciudad Magazine.

Mientras caminaban hacia el vehículo de Rial, ambos coincidieron en que están disfrutando de una relación “sin rótulos” y aseguraron que no están interesados en casarse o comprometerse. De tal forma, ninguno se encuentra proyectando las cosas muy a futuro y prefieren disfrutar del presente.

En los registros fotográficos se los puede ver muy cómodos: ella, vestida con un buzo casual de color rosa, unos pantalones blancos y una bufanda del mismo color; él, un poco más abrigado frente al inicio de las bajas temperaturas en el país, lleva puesto campera, chaleco, camisa e incluso un gorro de lana.

En la seguidilla de fotos, hay un elemento común y es que las sonrisas parecieran estar pintadas en los rostros de ambos, desde el momento en que abandonaron el local de comida japonesa hasta el que abordaron nuevamente la camioneta y se alejaron del ojo de los periodistas.

Previamente, en un móvil que hizo para Los Ángeles de la Mañana, María del Mar Ramón explicó los motivos por los cuales no le gusta la idea de forzar algún tipo de título en su relación con Jorge Rial. “¿Son novios o no te gustan las etiquetas?”, cuestionó el cronista del ciclo de América en aquel momento.

La escritora fue muy clara en su respuesta: “No solo no me gustan las etiquetas sino que… Yo soy una persona muy importante que estaba justo. Soy la persona que estuvo en el momento crucial”, expresó en relación al incidente de salud que el conductor de Argenzuela atravesó. Luego, contó sus sensaciones respecto al tema: “Uno siempre se asusta, pero a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta”, explicó.