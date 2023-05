Por qué Jorge Rial planea dejar la radio y eso cayó como una bomba en La 10

Jorge Rial atraviesa un periodo único, indescriptible y fuera de todo lo preestablecido, y conocido, con ese regreso de la muerte, tras superar un episodio de salud gravísimo en Colombia. El conductor ya dejó atrás la aciaga disputa por su salud y empezó a mostrarse en los medios.

Con una realidad diferente, que se configura por la atención exclusiva a cuidarse, a recuperarse de las secuelas de la intervención de urgencia que le realizaron en Bogotá, el periodista sorprendió con una visita exprés a su ciclo de C5N, Argenzuela.

En ese fragmento al aire, Jorge se refirió a una de las consecuencias más notorias, que se relaciona con su tono de expresión oral. “Disculpen la voz, hay que reeducarla porque tuve un caño puesto durante 14 horas. Tenía ganas de venir para que me vean, no vine ayer para no ensuciar la visita de Cristina, porque sabía que se iba a hablar más de mí que de ella”, sostuvo.

Rial confirmó que está de novio

Además, le regaló concepciones positivas a sus compañeros que se quedaron a cargo del ciclo: "Estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Tenía ganas de pasar a saludar, a verlos. Sé que se preocuparon mucho por mí, que estuvieron muy pendientes de lo que me había pasado”.

Tras esta aparición pública, el tema que se activó nuevamente refiere al retorno a las actividades laborales, que deberían tratarse de una cuestión muy secundaria, pero que mantiene en vilo a una porción de la sociedad y genera averiguaciones de todos los programas.

En ese sentido, en El run run del espectáculo, Lío Pecoraro encendió una bomba al pronosticar que Rial cerrará una de sus fuentes de trabajo. " La versión que corre es que Jorge deja la radio”, sostuvo y agregó un motivo fuerte: “Porque rial es abandónico de radio, se queda con la tele. Es un bicho de tele. Él siempre dijo que quería su propio diario".

Jorge dejaría La 10

El hombre de Crónica hizo gala de sus fuentes y añadió: " Lo que se dice es que Rial no va a volver a trabajar en varios meses y que tiene que dejar una de las dos cosas y lo que deja es la radio. Esto sale de su círculo íntimo".