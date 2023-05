Escándalo: Yanina Latorre aseguró que La Chipi le fue infiel a Dady Brieva

Yanina Latorre sigue dando de que hablar. Una vez más, la panelista de LAM (América TV) protagonizó un enfrentamiento con una figura del mundo del espectáculo. Luego de un fuerte cruce que mantuvo la semana pasada con Mariel Anchipi, la esposa de Dady Brieva, volvió a apuntar contra la panelista de C5N.

"Ay, pobrecita, me da lástima... Me da fiaca contestarle a una ignorante. Reina, cuando yo digo concha seca es una metáfora para gente elevada e inteligente que entiende, y no te la voy explicar porque a esta hora estoy podrida de hablar pelotudeces todo el día con pelotudos", respondió La Chipi cuando Latorre la acusó de salir con hombres casados.

Sin vueltas, Latorre salió a contestar. "Otra que me tira los cuernos por la cabeza. Me das pena. ¿Por qué no hablás de tus cuernos? Del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal. Con ese que bailabas tango. ¿Te acordás que te escapabas a la noche y le decías a Dady que ibas a clase de tango y te ibas con él? Ahora que estás en C5N tenés que hablar en mi contra", disparó contundente.

Luego, volvió a insistir que La Chipi comenzó su relación con Brieva cuando él todavía estaba casado. "Cuando vos y Dady iban al living de Susana (Giménez) jodían con que se habían conocido cuando él estaba casado y la terminó de dejar a Evelia por vos. Y te cuento, cuando sale el rumor en esa época, en Intrusos, Jorge Rial tenía la primicia de que ustedes ya estaban juntos y Dady le pidió por favor que no lo contara, que lo esperara porque le estaba poniendo un negocio de ropa a su ex para dejarla contenta. La dejaba con guita y con el negocio puesto para que no se quejara tanto. Y si querés sigo contando tu historia", concluyó.