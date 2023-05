Marina Calabró reveló por qué la producción de un popular programa de Telefe "odia" a sus panelistas

En su columna de espectáculos en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró ventiló detalles de la interna de la producción de un popular programa de Telefe que "odia" a sus panelistas. Concretamente, nos referimos al magazine A la Barbarossa, que al parecer tiene una participación no del todo ordenada de los integrantes del panel.

"Ayer pasó una genialidad en A la Barbarossa. En un momento había un pediatra hablando del brote de bronquiolitis en los chicos, y parece que el panel estaba un poco efusivo. Entonces la producción empezó a mandar mensajes, vía Twitter, de los televidentes, en los que preguntaban por distintas situaciones de sus hijos", anticipó Marina Calabró sobre el cuadro de situación que se dio en el ciclo de Telefe.

Luego, la periodista siguió: "Pero de pronto mandaron un mensaje matador a la pantalla, que los portales levantaron como 'El error de la producción de Georgina'. El mensaje, en líneas generales, decía ‘el panel no deja hablar al doctor, qué insoportables que son. Piensan que saben más que el pediatra".

Además, Marina Calabró contó que habló con Lío Pecoraro, panelista del programa de Barbarossa en Telefe, quien le remarcó: "La producción está podrida de nosotros y ya no saben cómo decirnos que no hablemos todos juntos y a propósito mandaron ese mensaje. La locutora no se animaba a leerlo porque era contra los compañeros, pero bueno, así fue".

Lío Pecoraro habló sobre el filoso mensaje que apareció en pantalla en A la Barbarossa. Foto: Instagram @liopecoraro.

En este sentido, Calabró aseguró que a Barbarossa le comunicaron sobre el mencionado mensaje al aire. "Yo tiendo a pensar que a ella le avisaron. Pero bueno, la producción de Georgina los odia", subrayó cómplice la periodista.

Por último, Marina Calabró se encargó de elogiar la labor de los panelistas de A la Barbarossa, por encima del gesto que tuvieron con ellos los productores de Telefe. "Igual es un gran panel, yo cruzo el cuerpo por ellos, están todos súper bien y no hay problemas entre ellos. Ahora, con la producción… un día se les va a caer un tacho en la cabeza. ¡Tengan cuidado!", advirtió la especiaalista en espectáculos.