Lali Espósito le mandó un guiño a Lola Índigo en redes y sorprendió a sus fans

Lali Espósito volvió a aparecer en las redes sociales días después de haberse cruzado con Maxi Trusso tras la acusación que recibió por ser "el máximo exponente de la grasada", y lo hizo con un particular tuit que descolocó a todos sus seguidores. ¿La protagonista del mensaje? Lola Índigo.

El entredicho entre Maxi Trusso apuntando a Lali Espósito generó una fuerte polémica y levantó un sinfín de mensajes en defensa de la cantante. Sin embargo, ese episodio quedó atrás y ahora la artista hizo un nuevo movimiento en redes.

Lola Índigo y Lali Espósito, un shippeo constante de los fans.

En su cuenta oficial de Twitter, perfil en el que reúne 7.2 millones de followers, la cantante sorprendió con un misterioso mensaje que tendría relación con Lola Índigo, con quien desde hace tiempo viene siendo relacionada.

La intérprete de Disciplina arrojó un particular posteo. "El brillo de los ojos no se opera", deslizó, sin dar muchas más declaraciones. Por minutos, varios de sus seguidores quedaron desconcertados y algunos creyeron que se podría tratar de un nuevo tema.

Sin embargo, entre tantas fans de Lali Espósito, una de ellas se encargó de aclarar dicho tuit y explicó que esa frase la dijo la cantante española Lola Flores en una nota, adjuntando el video para darle veracidad a su palabra.

Lo particular de la historia es que, días atrás, Lola Índigo compartió un posteo en su cuenta oficial de Instagram cuyo pie de foto escribió: "El brillo de los ojitos no se opera, ya lo decía Lola Flores".

El posteo de Twitter de Lali Espósito y la publicación de Lola Índigo en su Instagram.

Lali Espósito y Lola Índigo se volvieron muy compinches desde que se conocieron en la Bresh en Madrid hace ya un tiempo, y sus fanáticos no tardaron en vincularlas sentimentalmente, siendo protagonistas de un fuerte shippeo en redes.

Los rumores iniciaron cuando se filtraron unas imágenes donde se puede ver a la argentina besándose con una mujer de espalda que parecía ser la española. Pero semanas atrás Lali Espósito despejó esas dudas: “Es verdad que yo me estuve besando con una rubia. Pero no es Lola índigo, a ella la amo y le daría un beso pero no pasó nada”.