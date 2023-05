La reacción de Momo al ver el insólito regalo que recibió de Jimena Barón, su mamá

Hace unos días, Jimena Barón cumplió 36 años y, en lugar de mostrar los regalos que recibió compartió con sus seguidores de Instagram el obsequio que le hizo a Momo, el hijo que tuvo con Daniela Osvaldo.



La cantante y actriz sorprendió a Morrison Osvaldo, que tuvo una reacción increíble, que, además, le despertó un gran orgullo a su madre. “Escuchame, tengo una sorpresa para vos”, le dijo Jimena Barón.



“¿Para mí? Pero si fue tu cumple”, le contestó el niño. “Sí, no importa. Vení. Una caja entera de bananas, todas para vos”, le dijo Jimena Barón a su hijo, que sorprendió mucho a su madre con su reacción.



“¿En serio? ¿Las puedo llevar al club y al cole para compartir? Estoy contento. No me lo esperaba”, le dijo Momo, quien también se sorprendió al abrir la caja y encontrarse con que, en realidad, había otra sorpresa. “¡Esto no son bananas!”, expresó.



Sucede que dentro de la caja de bananas había una consola de PlayStatio 5. “Siempre me hago un regalo caro para mi cumple, pero este año decidí comprarle algo a Momo que quería mucho, mucho”, explicó Jimena Barón.



“No puedo evitar el tema de hacer sorpresas y chistes y se me ocurrió pedirle al verdulero que me preste una caja de bananas para meter el regalo de Momo adentro y hacerle creer que mi regalo era una caja de bananas”, agregó la actriz y cantante en su Instagram.

Jimena Barón, en su cumpleaños, con su hijo Momo. Foto: @jmena.



“Pensé que iba a poner cara rara y yo le iba a pedir que actuara que estaba contento porque era una publicidad muy cara y que necesitaba que se mostrara feliz con las bananas que mandaron, pero tengo un hijo tan espectacular que no sólo se puso feliz realmente, sino que lo primero que hizo fue preguntar si podía llevar al colegio y al club para compartirlas”, comentó orgullosa Jimena Barón.



“Finalmente abrió la caja de bananas y se encontró con su regalo, pero él ya estaba feliz antes. Y al final, mi mejor regalo de cumpleaños hace 9 años es tener el mejor hijo del mundo”, cerró su posteo la actriz y cantante.