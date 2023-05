Jorge Lanata contó cómo es su estado de salud antes de volver con Periodismo para Todos

Falta cada vez menos para el regreso de Jorge Lanata con Periodismo para Todos, por la pantalla de Canal 13, y el prestigioso y experimentado periodista habló de un tema muy importante: su salud.



En diálogo íntimo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para Socios del Espectáculo, Jorge Lanata explicó cómo se encuentra hoy, en la previa de volver a hacer su clásico programa, esta vez en vivo.



“¿Cómo estás de salud?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Bien, bien. Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”, comentó, con algo de humor, Jorge Lanata. Allí, los conductores le recordaron que había pasado momentos muy difíciles.



“Uno recuerda momentos en los que estuviste en el Fleni, en los que se decía: ‘No, Lanata, hay que ver’. Te salvaron los médicos. ¿Cuánto hubo de vos?”, quisieron saber los presentadores de Socios del Espectáculo.



“Sí, estuve mal”, reconoció Jorge Lanata. “Desde que salí de Fleni hago kinesiología y gimnasia todos los días una hora”, contó el periodista, quien, además, confesó qué es lo que sigue haciendo mal en el cuidado de su salud.



“¿Seguís fumando?”, le preguntó Adrián Pallares. “Es lo único malo que hago”, contestó el periodista. “Lo hago porque me gusta. Bah, no sé si es porque me gusta. Uno fuma por automatismo. Espero en algún momento dejar”, sostuvo.

Jorge Lanata, en la entrevista con Socios del Espectáculo. Foto: captura de TV.



Sobre el trabajo que demanda dejar el tabaco, Jorge Lanata explicó: “Es complicado dejar el pucho, eh. Las veces que traté, volví. No es fácil. Tenés que tener mucha convicción de dejarlo. Y hasta ahora no la tuve”.



Por último, remarcó que, para él, el tabaco es la adicción más complicada de dejar y una de las que peor le hacen a la salud. “De las adicciones, creo que es la peor. Yo tomé drogas 10 años y la cocaína la dejé”, cerró.