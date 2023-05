Adríán Suar fue categórico sobre el bajo rating de ATAV

La segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) no está cumpliendo con las expectativas de El Trece. La gran apuesta del canal, y de Polka, no mejora su performance de rating y Adrián Suar, gerente de programación del canal, decidió un cambio de horario dado el bajo promedio en los índices de audiencia. Esta decisión despertó enojos en el elenco.

“No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Mí expectativa era otra", expresó Suar durante una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece).

"Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan yo me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera", agregó el gerente de programación.

"Estoy muy orgulloso del programa. La televisión abierta tiene estas reglas. La televisión vive de la publicidad, tenés que cuidar la pantalla", explicó Suar respecto al cambio en el horario de ATAV.

"Yo soy el responsable y pido disculpas. Algunas veces he acertado y otras me he equivocado", reconoció. También aprovechó para señalar que cuando los resultados son malos es fácil realizar críticas: "La televisión abierta tiene esa crueldad, las dos caras: el éxito y el fracaso. Hay que saber morir de pie", agregó contundente.

Finalmente, Suar afirmó: "Hace 25 años que El Trece apuesta a la ficción, en los momentos buenos y malos. Después del 2001, cuando parecía que el país se venía abajo, hice ficción. Soy un productor que ama el oficio, me ocupo, soy respetuoso. Voy a morir como entré en esta profesión: peleando y luchando".