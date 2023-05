Tras discutir con Diego Brancatelli, un integrante de Argenzuela se levantó y se fue del programa

Diego Brancatelli está encargado de liderar Argenzuela (C5N) mientras Jorgte Rial se recupera del infarto que sufrió en Colombia, y en su carácter de conductor reemplazante el periodista protagonizó un tenso cruce con Paulo Kablan, quien optó por retirarse del aire del ciclo de actualidad y debagte político.

La situación se dio cuando en el penúltimo bloque de Argenzuela, los integrantes programa debatían sobre el caso del policía que mató a un motochorro en Moreno. Al referirse a este tema, Diego Brancatelli sentenció: "Es un tema que va a generar polémica seguramente, porque hay mucha gente que está a favor de que la policía actúe así, y hay otros que creemos en que hay una Constitución y hay división de poderes, y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente".

En ese momento, Paulo Kablan interpeló su compañero remarcando: "Estamos hablando de si es delito o no es delito, es otra cosa". A lo que Diego Brancatelli retrucó: "Yo creo que hay que dar la voz de 'alto', llevarlo preso y que la Justicia decida".

Kablan no se quedó callado y explicó: "No es una cuestión de creer, es la ley. Estás haciendo una interpretación antojadisa, que no es lo que se ve. Es un tema de ley. La legítima defensa es la legítima defensa. No es un tema de qué país queremos, es la ley". Brancatelli entonces deslizó: "Lo vamos a seguir discutiendo seguramente". Pero el periodista especializado en casos policiales concluyó: "No hay debate de eso".

Notoriamente tenso, Diego Brancatelli antes de ir al corte le dijo al integrante de Argenzuela: "¿No hay debate? Bueno, entonces dejame de debatir, si opinamos distinto, permitime no coincidir con eso". Paulo Kablan entonces remató: "Inventate un país entonces".

Tras el enorme revuelo por el cruce, Kablan salió a aclararr po qué no estuvo al aire en el último tramo de la emisión de Argenzuela de este martes. "¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en @c5n? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier maleducado sin preparación", escribió el periodista.