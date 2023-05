Lola Latorre reveló cómo es el tratamiento que hace contra el SIBO, la enfermedad que sufre

Hace tan solo un par de semanas, Lola Latorre sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que padece SIBO, diagnóstico al que llegaron los médicos luego de que presentara fuertes dolores estomacales.



La hija de Yanina y Diego Latorre contó a principios de mayo cuáles eran los síntomas que dispararon el alerta y por los cuales decidió hacerse algunos chequeos que derivaron en el diagnóstico.



“Hace dos semanas me diagnosticaron que tengo SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Estaba muy mal de la panza”, contó Lola Latorre en diálogo con PrimiciasYa.

Lola Latorre habló del SIBO, la enfermedad que padece. Foto: @lolitalatorre.



“Antes comía cualquier cosa y, por este sobrecrecimiento que tengo, hacía que me sintiera mal de la panza, que tuviera mucho dolor, que vaya mal al baño, que estuviera hinchada”, explicó Lola Latorre. “Básicamente me sentía mal de manera constante”, agregó.



El SIBO, como bien explicó Lola Latorre, es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en esa zona.



Si bien no tiene una cura 100% efectiva, si se sigue un tratamiento adecuado es posible mejorar el cuadro y los síntomas muy molesto de los cuales hablaba Lola Latorre pueden desaparecer.

Lola Latorre contó cómo es su tratamiento contra el SIBO. Foto: @lolitalatorre.



En la charla con PrimiciasYa, Lola Latorre contó que está siendo atendida por la nutricionista Florencia Dafne, quien le indicó una muy rigurosa dieta que, según contó la joven, está siguiendo al pie de la letra.



“Voy por la semana dos, en las que también estoy tomando un antibiótico. Y la verdad es que ya me siento mucho mejor”, comentó la hija de Yanina y Diego Latorre sobre su tratamiento contra el SIBO.