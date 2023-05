La inesperada confesión de Viviana Canosa: "Soy monobragueta"

Viviana Canosa se caracteriza por ser una persona que no habla sobre su intimidad. Desde hace años que se encuentra sola y no se le conoce ningún "saliente". En este contexto, la conductora realizó sorpresivas declaraciones sobre su vida íntima.

En un mano a mano que mantuvo con Yanina Latorre, ambas hablaron sobre sus experiencias con los hombres. "Soy señora aunque estoy sola. Hace un montón que no tengo nada. Me prometí que el próximo que aparezca, le doy. Ese tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra en una pared, así en vivo, de parado, en un baño", contó Viviana sobre su actualidad sentimental.

Ángel de Brito, que se encontraba también como invitado en el programa radial de Yanina, disparó contundente: "Cómo has cambiado, yo conocí una Viviana más mojigata", dijo el conductor de LAM.

Rápidamente, Viviana redobló la apuesta: "No, ojo soy re conservadora. Me calienta siempre uno solo al mismo tiempo. A mí me calienta una sola bragueta, no funciono con 40, soy monobragueta. A mí me calienta mucho que un señor me encante mucho y con ese señor todo".

"Ahora me dicen todos, '¿por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta. Para que pase algo, el tipo me tiene que encantar", finalizó Canosa.

Recordemos que Latorre reveló hace unos días que Canosa estaría saliendo con un famoso actor. "Tiene una cita la semana que viene es alguien con el que mantuvo encuentro desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace a escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso", contó Yanina en LAM (América TV).

"Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor", aseguró.