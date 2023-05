Adiós a Tina Turner: murió la reina del rock que conquistó tres hitos indiscutidos

Anna Mae Bullock, conocida por el mundo como Tina Tuner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Tenessee, y desde su infancia de pueblo, su vida estuvo atravesada por la pasión por el canto y la música. Un primer momento de estrellato junto a su exesposo Ike Turner, la colocó simultáneamente bajo las luces de la fama y las sombras de una relación violenta. Sin embargo, algunas décadas más tarde, la reina del rock renació de sus cenizas y tuvo su revancha con el relanzamiento de una carrera solista que la llevó a lo más alto del olimpo.

La primera etapa de esplendor de Tina Turner se dio entre 1958 y 1975, cuando la artista se sumó a la banda de Ike Turner y fue parte de éxitos incombustibles como A fool in love y Proud Mary, mientras que en 1965 ella le puso voz a una legendaria grabación producida por Phil Spector, el clásico River deep, mountain high.

Entre mediados y fines de los '70, la relación de Tina Turner con Ike ingresó en un espiral de violencia y destrucción, a medida que crecía la adicción del músico a la cocaína. La brutal golpiza que recibió la cantante en un hotel fue el punto final de una historia artísitca y sentimental que culminó en divorcio en 1978.

Más allá de su icónica participación en la película Tommy (1975), de Ken Russell, el renacimiento musical y personal de Tina Turner se daría en 1983 con un contrato para Capitol Records, cuyo primer single fue la composición Al Green Let's stay together, canción que escaló al puesto 6 del chart de Reino Unido, patria que abrazaría por siempre a la reina del rock, más que su propio país natal.

El lanzamiento del álbum de Tina Turner Private dancer en 1984 fue un acontecimiento global, y marcó el segundo hito de una artista que ya estaba pisando los 45 años en aquel entonces. Millones de copias vendidas y singles como What's love what to do with it, Beter be good to me y la canción homónima que le dio título al disco; escalaron a lo más alto de los charts a un lado y otro del océano. En ese momento, Tina se convirtió en la mujer más convocante con sus arrolladoras giras por estadios de todo el mundo, mientras un batallón de productores y compositores como Terry Britten, Rupert Hine, Mark Knopfler y Brian Adams; dispuso sus talentos para el lucimiento de la renacida estrella americana.

En 1985, Tina Turner protagonizó junto a Mel Gibson la tercera entrega de la saga de ciencia ficción apocalíptica Mad Max. En medio de una infinidad de propuestas que le llegaban a sus agentes, la cantante optó por el mencionado film de George Miller en cuya banda sonora se incluyó el hit a escala internacional We don't need another hero (Thunderdome).

En 1986, tras el lanzamiento del álbum Break every rule, Tina Turner se embarcó en una gira global, que incluyó una fecha en el estadio de River Plate de nuestro país y una histórica presentación en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, frente a más de 180.000 personas.

