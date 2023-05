Soledad: "En la música no hay discusión, ahí nos encontramos seguro"

"No sé si este disco tiene algo en particular o mucho que lo distingue", dice Soledad Pastorutti que a los 42 acaba de lanzar un nuevo disco en el que vuelve a recorrer distintos estilos musicales muy ligados a sus raíces. "Siento que es mi expresión actual, más natural. Lo que me salió hoy tal cual soy. No es parte de una búsqueda sino el encuentro con una estética musical que venía intentando pero que en este caso se dio naturalmente", relata.

Natural, su nuevo disco, tiene 10 temas en los que Soledad recorre diversos géneros o estilos musicales ligados con sus raíces. En diálogo con MDZ, expresó que este disco es el resultado del trabajo en equipo y de permitir que aflore la propia identidad. "Cuando uno hace lo que siente y lo que tiene ganas, más allá de lo que dicta el mercado, cuando uno es uno es mucho más fácil todo", reflexiona con una sonrisa que no se desdibuja ni por una milésima de segundo.

En su nuevo disco, Natural, Soledad se muestra tal cuál es. Esta producción es un regreso a sus raíces.

Soledad Pastorutti sostiene que el disco fue fluyendo. "Fuimos en búsqueda de las canciones cuando ya tuvimos un par, esas marcaron el camino", dice y pone como ejemplo "Hispano", un tema de Jorge Fandermole que fue, según cuenta, "una de las primeras que elegimos, tenía un sonido y una rítmica que queríamos respetar, pero quisimos hacer nuestra también". La producción salió a la luz este martes 23 de mayo y se presentará en vivo los días 15 y 16 de julio en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Habla en plural porque trabajó mano a mano con el productor Nico Cotton. "Decidimos que íbamos a trabajar juntos y él me dijo que estaba un poco asustado porque nunca había hecho música de este género -si es que se le puede decir género-". Decidieron armar un equipo de gente y ella sabía a qué músicos debía convocar. En primer lugar, a la banda con la que ella toca desde hace años. Luego, a los capos del folclore. "Sumamos a un contrabajista porque la idea era que sea un disco que muy maderoso, en el que los sonidos no te lleven al pop o a otros géneros, ni que te alejen de de la cotidianidad de la tierra, de lo natural, de lo de todos los días", comenta.

"Fue el equipo el que llevó adelante cada canción del disco", sentencia Soledad feliz con el resultado de "Natural" que es un compendio de temas clásicos con otros "escritos en estos tiempos". El desafío, para ella, fue "que no hubiera un choque sino que convivieran las canciones" y, con el disco en la mano, está convencida de que lo lograron. Y que al escucharlo de principio a fin se descubre lo que quiso decir. "los mensajes son muy profundos, hay canciones de amor, de amor al prójimo, de amor a la tierra y también de desahogos", reflexiona.

"Esto es algo que voy a cantar toda la vida", confiesa. Y aunque se sabe más prejuiciosa y miedosa que cuando era una joven comiéndose los escenarios de su provincia, su país y aun los que estaban más allá de las fronteras, "Cuando sos adolescente no te importa nada y a medida que vamos creciendo nos convertimos en gente más cautelosa. Pero también creo que entre los seres humanos hay un punto de encuentro que es el sentido común que está dado por el amor y por eso trabajo en equipo y por eso este disco fue en equipo", comenta.

El disco envuelve su cotidianeidad, "es un disco que se saborea", repite y enumera un sinfín de escenas cotidianas, compartidas, que son ideales para escuchar este disco. Tras haber pasado por ciclos de televisión como jurado y como conductora reconoce que hay un hilo conductor que tiene que ver con el deseo de encontrarse con las personas y asegura que hay algo que atraviesa siempre el encuentro y es la música. "Todo tiene que ver con la música: La Voz, la Peña, lo de Canal 7. Cuando está la música en el medio todo se disfruta, no hay discusión, todo fluye más. En la música nos encontramos seguro", reflexiona.

Soledad presentó Natural, su nuevo disco de estudio.

A pesar de su gran trayectoria todavía se pone nerviosa. Soledad cuenta entre risas que era consciente de que si fallaba en algo cuando cantó ante el papa Francisco o junto a la Selección Argentina iba a ser "el papelón de la vida" ya que el mundo entero tenía sus ojos puestos ahí. Sin embargo, en esas circunstancias experimentó la misma gratitud que en escenarios más pequeños e íntimos. "Justamente son esos regalos que te da la música que son impensados. Vos pensás: 'Hice una canción en mi casa un día, tomando mate y de repente la cantan todos en no-sé-dónde o alguien llora y se emociona con ese tema'. No es que no lo esperás, porque a veces hasta yo lloré con mi canción, pero es increíble cómo conecta todo. Soy una agradecida de las cosas que me pasaron, que me pasan y de las que me van a pasar porque ya con todo lo que viví siento que van a seguir ocurriendo".

"Quiero demostrarle a la gente que no hay límites en el arte. Es importante quererse a uno mismo, respetarse y no es algo individual sino que tiene que ver con valorar la identidad", dice segura de que cualquier arte es sinónimo de libertad. Aunque su música la llevó por lugares impensados y le abrió puertas que no imaginaba cruzar, todavía tiene un sueño por cumplir. "Me gustaría conquistar el mundo con la camiseta argentina. Que me pase lo que viví con la Selección", remata.