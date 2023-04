El álbum de fotos de Soledad Pastorutti que cautivó a todos

Soledad Pastorutti sabe bien que es primordial ser honesto con uno mismo. "Si bien yo tengo claro que el artista es un producto que se vende al público, hay situaciones a las que no puedo amoldarme porque sé que no me representan", señaló en diálogo con El País.

Y continuó: "Yo no puedo disfrazarme, por así decirlo, para caerte bien. Quiero agradar pero sin traicionar mis principios; soy muy respetuosa de la gente y de la tierra, y nunca dejaría de cantarle a mis raíces ni a mi país. Creo mucho en el dicho: 'Pinta tu aldea y pintarás el mundo', pero no por eso me voy a perder la oportunidad de conocer otros lugares".

"Soy una artista que todavía tiene chances de crecer, mejorar y encontrar nuevos caminos; es como dice Drexler: 'Todo se transforma'. En mi caso, esa transformación tiene que ver con estar presente en la escena musical y actualizarse pero sin traicionar mis sentimientos ni mi forma de ser", agregó.

En Instagram, La Sole es muy activa y diariamente sorprende con el material que sube. En una de sus últimas publicaciones compartió un álbum de fotos que cautivó a todos. Los 'me gusta' y los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer.

Soledad Pastorutti

"Amo como te quedan los sombreros", "Guapa", "Siempre linda", "Sos lo más tierno de este mundo", "Gracias por todo el amor que nos brindas", "Más bombona", "Te amamos" y "La gringa no para", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer junto a las fotografías de Pastorutti.

