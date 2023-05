Romina de Gran Hermano reveló por qué no habla más con su sobrino tras Gran Hermano

La casa más famosa de la televisión argentina iluminó a los participantes, le trastocó la vida, los catapultó a un estadío diferente, que es la visibilidad pública. En ese grupo, Romina Uhrig se destacó por una gama gigante de situaciones controversiales.

Además de todo el análisis que se activó en torno a su pasado como diputada nacional, a las investigaciones por su patrimonio, a la misteriosa relación con su ex marido Walter Festa, también quedó en el foco de la tormenta su vínculo con su sobrino Fabián Herrera.

Todo se originó en ese momento especial de Gran Hermano, cuando la producción permitió el ingreso de familiares al interior de la casa. Romina no evidenció una alegría mayúscula al dilucidar que el que cruzó la puerta fue su sobrino y no sus hijas.

Desde ahí se creó un panorama singular, las redes sociales la criticaron por la actitud que adoptó la de Moreno, así como Fabián se movió en el plano de los medios para hablar de su tía y sobre todo poner en duda el lazo sentimental con Festa.

En definitiva, la ex legisladora nacional y su sobrino no se mostraron nunca más juntos, por lo que se especuló con una rispidez, una pelea. Por eso se tornó importante el testimonio de la ex participante del reality, el que brindó en su visita a Socios del espectáculo.

En ese contexto, Rodrigo Lussich le preguntó directamente sobre la actualidad de ese vínculo y le consultó: “¿Y con tu sobrino cómo estás ahora?”. Así se produjo la revelación urticante de Romina, que no vaciló en reconocer que perdió el contacto: "No hablo realmente con Fabián".

Paula Varela intentó profundizar en esa distancia y en los motivos que tallaron la ruptura de la armonía: “Para los que no lo tenemos tan claro, ¿qué pasó con tu sobrino? ¿por qué habló tan mal de vos”. Romina explicó su lectura de todo ese entuerto con su familiar.

“Hasta yo estoy sorprendida porque jamás pasó esto y mucho menos con él. Es mi primer sobrino por parte de mi hermana. Yo no me puse mal por ver a mi sobrino, sino que quería ver a mis hijas pero la realidad es que, después de entrar a la casa de Gran Hermano, no hablamos más", aseguró.