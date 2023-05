Julieta Poggio y Romina Uhrig se sinceraron sobre su relación tras una supuesta pelea

Julieta Poggio y Romina Uhrig quedaron envueltas en rumores de una supuesta pelea luego de que sus seguidores se percataron de que la exdiputada dejó de seguir a la bailarina en Instagram. Luego, las excompañeras de Gran Hermano (Telefe) salieron a aclarar los tantos y se sinceraron sobre cuál es la relación que ambas tienen hoy.

En diálogo con Estamos en una (República Z), Romina Uhrig explicó sobre la situación que se dio en la mencionada red: "No sé qué pasó, no la seguía en Instagram. Fue sin querer... Me eliminó mucha gente, cayó Juli y un montón de fans que me dijeron que ya no los estaba siguiendo".

Luego, Uhrig contó que se enteró del desliz en Instagram por Poggio que intentó comunicarse por teléfono. "Me enteré por Juli, me empezó a llamar a las 2 y media de la mañana, yo estaba durmiendo....", contó la pareja de Walter Festa.

Romina Uhrig salió a aclarar los tantos sobre su vínculo con Julieta Poggio. Foto: Captura TV.

Por úlitimo, Romina Uhrig se sinceró sobre su actual vínculo con Julieta Poggio: "No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien... Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas".

En tanto que Julieta Poggio explicó en Biri Biri (República Z) sobre el percance con su excompañera de Gran Hermano: "Yo me quede pensando '¿qué hace boluda?', cualquiera'. Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quién se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir".

Acto seguido Julieta comentó: "Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes. La llamé a las dos de la mañana, no me atendió. Yo sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta".

Julieta Poggio asegura que con Romina Uhrig son "súper amigas". Foto: Instagram @romina_uhrig.

Finalmente, sobre el vínculo con Romina Uhrig, Julieta Poggio aclaró: "Somos súper amigas. Ella dijo que no estamos hablando tanto porque posta estamos con muchísimas cosas. Las tres (con Daniela Celis). Fue sin querer que me dejó de seguir, fueron los que le administraban la cuenta que quisieron hacer una maldad".