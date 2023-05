Los dos excompañeros de Gran Hermano que Julieta Poggio asegura que no soporta

Tras haber llegado a la final de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio tiene un prometedor presente en los medios, y en una entrevista se sinceró sin filtro sobre los dos excompañeros del famoso reality a quienes no soporta.

En una distenida charla con LAM (América), cuando a Julieta Poggio le preguntaron por su rival Coti Romero, quien junto a Alexis "Cone" Quiroga está convocada para el Bailando (América), la entrevistada explicó con cierta distancia: “La verdad que me pone contenta que todos tengamos trabajo, que cada uno haga lo que le gusta y siga sus sueños. La felicito”.

Coti Romero, una de las exparticipantes de Gran Hermano que rivalizó contra Julieta Poggio. Foto: Instagram @cotyromero.

Entonces Ángel de Brito aprovechó para interpelar a Julieta Poggio sobre sus tensiones con la joven correntina con la que rivalizó en Gran Hermano. “No te la fumás ni un poquito. Me encanta igual, cuando no caretean, a mí me gusta”, comentó el conductor. A lo que la bailarina respondió honesta.: “Careta, nunca”.

Leugo, cuando le consultaron sobre Agustín Guardis, la finalista de Gran Hermano se despachó: “La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos clips que vi al salir, así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mí ver todo eso. Yo le deseo el bien a todos, que tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien. Pero caretearla nunca”.

Agustín Guardis, el excompañero de Julieta Poggio en Gran Hermano al que la bailarina no está dispuesta a perdonar. Foto: Instagram @agustinguardis.

A la hora de dar más detalles sobre su distancia con Coti, Julieta Poggio agregó: “Con ella no quedé mal por el caretaje en el juego, sino que también fue por los clips que vi, de cuando todavía éramos amigas”.